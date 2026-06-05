Landschaft des Jahres 2026: Tagung und Fest
Die Lorzenebene bei Zug ist die Landschaft des Jahres 2026. Das wird gefeiert, an einer Fachtagung am 12. Juni und mit Spaziertouren plus Preisfeier am 13. Juni.
Seit 16 Jahren wählt eine Jury der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL-FP) jedes Jahr eine “Landschaft des Jahres”. Dieses Jahr geht der Preis in die Agglomeration, nämlich an die Lorzenebene zwischen Zug, Baar, Steinhausen und Cham. Dank früher Zusammenarbeit von Gemeinden und Kanton gelang es, ein Leitbild zur Entwicklung der Landschaft zu erarbeiten und dieses umzusetzen. Die Siedlungsentwicklung in die Ebene hinein wurde verhindert, die Ebene frei gehalten. Das gibt Raum mitten im stark wachsenden Kanton, für Gedanken, Naherholung, Landwirtschaft, Natur. Heute sind die Schlüsselprojekte des Leitbilds umgesetzt, eben fertig geworden ist etwa der vergrösserte Badestrand mit Naturgebieten am Brüggli, bei der Mündung der neuen Lorze.