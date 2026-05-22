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Deutsches Dorfleben

Wächst die Landbevölkerung, weil die Städte zu teuer werden? Eine neue Studie aus Deutschland zeigt: Nicht unbedingt. Aber wenn die Infrastruktur stimmt, kann das Land attraktiv werden.

Text: Maarit Ströbele
Fotos: BBSR
22.05.2026 10:20
Magazin Planung & Städtebau Agglomeration Landschaft Immobilien

Wohnen in der Peripherie ist ein Thema, wie 2024 der Bericht «lebendige Peripherien» des Rats für Raumordnung in der Schweiz zeigte. Und mit den für die meisten kaum mehr erschwinglichen Immobilienpreisen in Metropolitanräumen allüberall in Europa liegt der Schluss nahe, dass peripheres Wohnen wieder attraktiver geworden ist. Eine neue Studie aus Deutschland, erarbeitet vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR, zeigt jedoch, dass der Drang aufs Land seine Tücken hat. Es ziehen weniger Leute aufs Land als vermutet. Wanderungsgewinne kleiner Städte und Gemeinden erklären sich vor allem durch die Veränderung der Altersstruktur: Es gibt weniger junge Erwachsene im typischen Umzugsalter – daher ziehen weniger Menschen weg, nicht deutlich mehr aufs Land. Wachsen tun auch in Deutschland – ähnlich wie in der Schweiz – hauptsächlich die Metropolitanräume. 

Den Bericht "Wohn- und Lebenskonzepte in der Peripherie" gibt es zum Download beim deutschen Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR. 

Zur Schweiz erschien 2024 der Bericht "Lebendige Peripherien" des Rats für Raumordnung. 

Maarit Ströbele
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