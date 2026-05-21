Architekt*in als zukünftigen Partner

Ihre Aufgaben

Sie begleiten und steuern Bauprojekte in allen Phasen, pflegen aktiv Kundenbeziehungen, bauen bestehende starke Netzwerke weiter aus und sind wichtige Ansprechperson für aktuelle und zukünftige Bauherrschaften. Gesucht wird eine führungsstarke Persönlichkeit, die bereit ist, schrittweise operative und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Es wurde ein konkreter und attraktiver Plan erarbeitet, der die geregelte Übergabe der Fach- und Führungsaufgaben vom derzeitigen Inhaber an Sie regelt.

Ihr Profil

Sie verfügen über eine Ausbildung als Architekt*in FH/ETH, idealerweise ergänzt durch betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der Leitung von Bauprojekten über alle SIA-Phasen hinweg mit und sind es gewohnt, Verantwortung zu tragen. Als Schweizer*in sprechen Sie auch Französisch und haben eine hohe Affinität zum Thema «Auto» und ein starkes Interesse an Industrie- und Gewerbebauten.

Als Persönlichkeit beschreiben Sie sich als netzwerkorientiert und unternehmerisch denkend. Sie überzeugen durch Empathie, Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen. Selbstbewusstsein, Entscheidungsfreude und Organisationstalent zeichnen Sie ebenso aus wie Ihre Fähigkeit, Menschen mitzunehmen und zu führen.

Was Sie erwarten dürfen

Es erwartet Sie ein hervorragend eingeführtes Unternehmen mit sehr guter Auftragslage, klaren Strukturen und grossem Gestaltungsspielraum. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre fachlichen und persönlichen Stärken einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und eine unternehmerische Rolle einzunehmen.

Eine attraktive Beteiligungs- und Nachfolgelösung ist ausdrücklich Teil der Perspektive und eröffnet Ihnen die Chance, langfristig unternehmerisch tätig zu sein.

Sind Sie interessiert, mehr über diese besondere Herausforderung zu erfahren? Dann freut sich Claudia Willi auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Knellwolf + Partner AG

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