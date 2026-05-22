Architekt/in Projektentwicklung /Entwurf

Ihre Aufgaben

In einem Team von ca. 10 Projektentwicklern, Entwerfern und Ausführungsplanern entwickeln Sie die Grundlagen zu den Projekten gemäss den Vorgaben. Sie erstellen Machbarkeitsstudien, erarbeiten Pläne für Baugesuche und unterstützen die Datenerfassung und den Datenaustausch mittels ArchiCAD. Eine wichtige Rolle in Ihrem Aufgabenbereich spielen Termintreue, Wirtschaftlichkeit und Qualität. Im Bereich der Ausführungsplanung ist Ihre Unterstützung bei der Erstellung von Werkplänen, Detailplänen, Revisionsplänen sowie die fachgerechte Unterstützung des Käuferbetreuers gefragt.

Ihr Profil

Sie sind Dipl. Architekt/in mit Hochschulabschluss und bringen idealerweise mehrjährige Erfahrung in der Projektentwicklung sowie im Entwurfkomplexer Bauten im Schweizer Markt mit. Idealerweise haben Sie Ihre fachlichen Schwerpunkte im Bereich Entwicklung und Planung bis und mit Baueingabe. Sie haben ein Auge für qualitativ hochstehende Architektur und ein gutes Gefühl für deren effiziente und kundenorientierte Umsetzung. Sie sind kreativ und teamorientiert und kommunizieren gerne mit verschiedenen Anspruchsgruppen.

Sind Sie interessiert an dieser vielseitigen Tätigkeit? Dann senden Sie Frau Claudia Willi Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Knellwolf + Partner AG

Zürich | Bern | St. Margrethen

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