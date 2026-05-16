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Schöner turnen

Das Architekturbüro MacIver-Ek Chevroulet hat für die Stadt Zürich die Sportanlage Liguster saniert und mit kleinen Eingriffen mehr Schatten, mehr Biodiversität und weniger Versiegelung erreicht.

Text: Maarit Ströbele
Fotos: MacIver-Ek Chevroulet
16.05.2026 08:00
Magazin Landschaftsarchitektur Biodiversität Ansichtssachen

Versteckt zwischen Wäldchen und Schulhäusern, mitten in einem Wohnquartier, liegt die Sportanlage Ligusterweg. Seit genau 100 Jahren umgibt eine ovale Rennbahn den zentralen Sportplatz, darum herum angeordnet sind weitere Anlagen für leichtathletisches Tun und ein Garderobengebäude. Gegenüber dem restlichen Terrain leicht abgesenkt ist der Sportplatz; die geneigten Böschungen dienen bei Wettkämpfen als schmale Zuschauertribüne. 

Sportanlage Ligusterweg: Athletik und Naherholung überlappen sich auf kleinem Raum.

Sportanlage Liguster, 2025
Föhrenstrasse 17, Zürich 
Landschaftsarchitektur MacIver-Ek Chevroulet, Zürich
Auftraggeber: Immobilien Stadt Zürich
Auftragsart Rahmenvertrag
Bauherrenvertretung: Amt für Hochbauten, Stadt Zürich
Beteiligte: Grün Stadt Zürich, Sportamt Zürich, Gartendenkmalpflege und Denkmalpflege Stadt Zürich
Projektleiterin: Julia Strömland
Budget: Fr. 2 Mio.

Maarit Ströbele
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