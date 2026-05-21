Schmuggel-Wandern
Einst lebten arme Talschaften vom Schmuggel. Was das mit Landschaft und Gesellschaft macht, zeigt ein neuer Wanderführer zur schweizerisch-italienischen Grenze - und lockt auf ehemals heimliche Pfade.
Zusatzabgaben betreffen die grenzüberschreitende Wirtschaft, wie auch heute mit Trumps Zollpolitik wieder zu spüren ist. Zölle bieten aber auch Chancen für die halblegale Regionalökonomie. Einst war der Schmuggel ein tägliches Gewerbe zwischen armen italienischen Nordtälern und der Schweiz – und prägte die Landschaft und Menschen entlang der 726 Kilometer langen Grenze. Schmale Wege schlängeln sich durch wenig begangene Talschaften über einsame Pässe. Wilde Geschlichten erzählen von früheren Jagden und Versteckspielen zwischen Grenzwächtern und Schmugglern. Der Schmuggel prägte auch die Sprache mit Begriffen für die Ausrüstungsgegenstände, Schmuggelware und beteiligte Personen.
Schmuggellandschaften
Autoren und Herausgeber: Franz Ebner, Dominik Siegrist
mit Texten von Stéphane Andereggen, Adriano Bazzocco, Franz Ebner, Elsbeth Flüeler, Manuel Haas, Fiorenzo Rossinelli, Raphael Rues, Dominik Siegrist, David Spinnler, Andrea Tognina, Edita Truninger, Andreas Weissen und Ivo Zanoni
416 Seiten, 24.0 × 17.0 cm, Gebunden
ISBN 978-3-03973-089-6, 1. Auflage
Mit zahlreichen historischen und aktuellen Fotos und Routenskizzen
Erschienen am 20.04.2026 im Rotpunkt Verlag, Zürich
erhältlich bei Hochparterre Bücher.
Vernissage und weitere Events zum Buch auf der Website des Rotpunkt-Verlags.