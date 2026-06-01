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Das Terrain neu abstecken

Die Ausbildung im Fachbereich Landschaftsarchitektur in der Schweiz wird vielfältiger. Ein Rundflug zeigt, was neu ist und welche Herausforderungen damit verbunden sind.

Text: Maarit Ströbele
Fotos: Antje Reineck, Maarit Ströbele (Infografiken)
01.06.2026 09:58
Magazin Landschaftsarchitektur Planung & Städtebau Campus Ausbildung

Es bewegt sich etwas im Ausbildungsraum der Schweizer Landschaftsarchitektur. Kleinere Bergstürze, tektonische Verschiebungen, Aufschüttungen. An der ETH gibt es seit 2021 einen zweijährigen Masterstudiengang. Die Curricula der Studiengänge an der Ostschweizer Fachhochschule (OST) in Rapperswil und an der Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia) in Genf werden zurzeit neu konzipiert, und im Spätsommer 2026 wird mit dem neuen Bachelor ein kleiner Bildungsvulkan an der Berner Fachhochschule (BFH) ausbrechen. Zeit für einen Erkundungsflug über die Ausbildungslandschaft.

Maarit Ströbele
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