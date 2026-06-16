Stararchitektur – was ist das?

An einem schönen Frühlingstag dieses Jahres verkündete der Stadtrat von Zürich, dass das Globus-Provisorium erhalten bleiben soll. Die von Karl Egender konzipierte dreigeschossige Struktur aus Stahl, Durisolplatten und Holzlatten liegt seit 1961 am Kreuzungspunkt von Limmat und Bahnhofbrücke vor Anker. Schon vor langer Zeit ist der namensgebende Globus einer Coop-Filiale gewichen, die unterdessen als eine der rentabelsten des Landes gilt. Immer wieder gab es Ideen für teils spektakuläre Neubauten. Nun soll der Verteiler ins Untergeschoss wandern und das Haus für die Stadtbevölkerung geöffnet werden.