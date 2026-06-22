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Loslassen

Das ETH-Spin-off ‹Versive› entwickelt einen Rollstuhl, der sich ohne aufwendige manuelle Manöver steuern lässt. Das mag unspektakulär klingen, könnte jedoch ein Bedürfnis decken: kräftesparend unterwegs zu sein.

Text: Armin Scharf
Fotos: Elias Boetticher
22.06.2026 08:00
Magazin Inklusion Design

Seit Jahrzehnten widmen sich Designschaffende dem Rollstuhl. Sie haben ihn entstigmatisiert, leichter, faltbar, individuell anpassbar und treppengängig gemacht, oder sie haben Nutzer*innen auf die übliche Augenhöhe gehoben. Dennoch ist ein Grundproblem bis heute ungelöst: Um zu lenken, muss man bremsen. Wer geradeaus fährt, korrigiert permanent mit beiden Händen an den Greifrädern – mal bremst man, mal schiebt man. Das zehrt an den Kräften, malträtiert die Hände und verlangsamt die Fahrt. Nebenbei zu telefonieren oder einen Kaffeebecher zu transportieren, erfordert akrobatisches Geschick. Genau hier fängt die Geschichte von Reto Togni an.

Armin Scharf

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