Seit Jahrzehnten widmen sich Designschaffende dem Rollstuhl. Sie haben ihn entstigmatisiert, leichter, faltbar, individuell anpassbar und treppengängig gemacht, oder sie haben Nutzer*innen auf die übliche Augenhöhe gehoben. Dennoch ist ein Grundproblem bis heute ungelöst: Um zu lenken, muss man bremsen. Wer geradeaus fährt, korrigiert permanent mit beiden Händen an den Greifrädern – mal bremst man, mal schiebt man. Das zehrt an den Kräften, malträtiert die Hände und verlangsamt die Fahrt. Nebenbei zu telefonieren oder einen Kaffeebecher zu transportieren, erfordert akrobatisches Geschick. Genau hier fängt die Geschichte von Reto Togni an.