Hochparterre im Juni 2026
Zumthors LACMA auf dem Prüfstand, ein Schub für das Rollstuhl-Design und intelligentes Wassermanagement für die Landwirtschaft. Dies und mehr lesen Sie in der aktuelle Ausgabe von Hochparterre.
Neues digitales Erlebnis
Es ist so weit. Endlich können wir Ihnen die neue digitale Welt von Hochparterre vorstellen: Seit Kurzem ist unsere neue Website online. In den vergangenen Jahren haben wir viel Aufwand in unseren Internetauftritt gesteckt.
Dieser Aufwand zahlt sich nun für Sie aus. Das neue Layout schafft mehr Platz und Lesevergnügen. Wir haben die lineare Blogstruktur aufgebrochen und bieten mehr Informationen auf einen Blick. Auf der Website kommen unsere Rezensionen, Recherchen, Reportagen, Interviews, Podcasts, Bücher und Veranstaltungen zusammen. Per Filternavigation können Sie sich Ihren eigenen, individualisierten Mix rund um die Themen Architektur, Raumplanung, Landschaft und Design zusammenstellen, Inhalte gezielt recherchieren oder einfach lustwandelnd entdecken. Projektleiter Dimitrj Egloff drückt es folgendermassen aus: «Hinter dem Bildschirm entfaltet sich eine Landschaft, in der unsere Themen erlebbar werden.»
Mit Ihrem Abonnement haben Sie weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf Hochparterre.ch. Falls Sie noch kein Abo haben oder jemanden kennen, der unser Angebot testen möchte: Jetzt ist der perfekte Moment – das Digitalabonnement gibt es zum Launch der neuen Website für nur 1 Franken pro Woche. Urs Honegger
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Inhaltsverzeichnis Juniausgabe 2026
Das sind Hochparterres grossen Geschichten im Juni 2026:
Mit Kreissäge und Fürsorge
Wie ein Pflegeheim in Riehen zur Wohnsiedlung wurde
Loslassen
Der Rollstuhl, der die Kräfte schont
Zumthors Befreiungsschlag
Eine kritische Begehung des Los Angeles County Museum of Art
Weniger Murks, mehr Wissen
‹Appenzeller Bauatlas›: das digitale Nachschlagewerk für Baukultur
Adieu Drainage, hello Keyline
Intelligentes Wassermanagement für die Landwirtschaft
«Das Museum braucht diese Geste nicht»
Roland Frischknecht über den Umbau des Naturmuseums Chur
Der Weg zur Gesamtperspektive
Die Vorlage ‹Verkehr '45› in der Kritik
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