Schweizer Grand Prix Design: die Publikation ist da!

Seit 2007 verleiht das Bundesamt für Kultur (BAK) den Schweizer Grand Prix Design. Mit dieser Auszeichnung werden anerkannte Schweizer Designerinnen und Designer sowie Designbüros geehrt, die national und international wesentlich zum Ansehen des Schweizer Designs beitragen. 2026 geht der mit je 40’000 Franken dotierte Preis an das Design- und Architekturstudio atelier oï, die Grafikerin Ursula Hiestand sowie die Designerin und Forscherin Simone C. Niquille.