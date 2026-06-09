Metal made locally

Der Weg auf die Metalbühne begann im Januar mit einer kurzen E-Mail vom Merchandise-Management aus London. Der Auftraggeber liess dem Illustrator maximale Freiheit. Statt glatter Vektoren entstand eine Bleistiftskizze. Diese finalisierte Schenardi dann als digitale Zeichnung während sieben Tagen von Hand mit Maus und unzähligen Ebenen in Photoshop.