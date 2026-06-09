Metal made locally
Wer vor zwei Wochen im Letzigrund auf Metallica wartete, blickte auf den gigantischen Stadion-Screens direkt in ein detailverliebtes, düsteres Kunstwerk. Verantwortlich für das offizielle Zürich-Visual der «M72»-Welttournee ist Luca Schenardi – dessen feine Linien wir bei Hochparterre seit Jahren schätzen.
Der Weg auf die Metalbühne begann im Januar mit einer kurzen E-Mail vom Merchandise-Management aus London. Der Auftraggeber liess dem Illustrator maximale Freiheit. Statt glatter Vektoren entstand eine Bleistiftskizze. Diese finalisierte Schenardi dann als digitale Zeichnung während sieben Tagen von Hand mit Maus und unzähligen Ebenen in Photoshop.