Willkommen auf der neuen Website!
Es ist so weit. Endlich können wir Ihnen die neue digitale Welt von Hochparterre vorstellen. In den vergangenen Jahren haben wir viel Aufwand in unseren Internetauftritt gesteckt. Dieser Aufwand zahlt sich nun für Sie aus.
Das neue Layout schafft mehr Platz und Lesevergnügen. Wir haben die lineare Blogstruktur aufgebrochen und bieten mehr Informationen auf einen Blick. Auf der Website kommen unsere Rezensionen, Recherchen, Reportagen, Interviews, Podcasts, Bücher und Veranstaltungen zusammen. Per Filternavigation können Sie sich Ihren eigenen, individualisierten Mix rund um die Themen Architektur, Raumplanung, Landschaft und Design zusammenstellen, Inhalte gezielt recherchieren oder einfach lustwandelnd entdecken. Projektleiter Dimitrj Egloff drückt es folgendermassen aus: «Hinter dem Bildschirm entfaltet sich eine Landschaft, in der unsere Themen erlebbar werden. » Mit Ihrem Abonnement haben Sie weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf Hochparterre.ch. Falls Sie noch kein Abo haben oder jemanden kennen, der unser Angebot testen möchte: Jetzt ist der perfekte Moment – das Digitalabonnement gibt es zum Launch der neuen Website für
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