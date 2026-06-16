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Die schönsten Schweizer Bücher sehen!

Unverpassbares für Bibliophile: Bis zum 21. Juni sind im Helmhaus Zürich die schönsten Schweizer Bücher des Jahres 2025 zu sehen. Der dazugehörige Katalog ist in der Edition Hochparterre erschienen.

Text: Marcel Bächtiger
Fotos: Gina Folly
16.06.2026 07:48
Magazin Die schönsten Schweizer Bücher Ausstellung Edition Hochparterre

Am letzten Freitag feierte die Buchbranche die «Schönsten Schweizer Bücher 2025»: Das Bundesamt für Kultur zeichnete zehn herausragend gestaltete Publikationen aus und würdigte das französisch-schweizerische Grafikdesign-Duo Coline Sunier & Charles Mazé mit dem renommierten Jan-Tschichold-Preis für Buchgestaltung.

Marcel Bächtiger