Die schönsten Schweizer Bücher sehen!

Am letzten Freitag feierte die Buchbranche die «Schönsten Schweizer Bücher 2025»: Das Bundesamt für Kultur zeichnete zehn herausragend gestaltete Publikationen aus und würdigte das französisch-schweizerische Grafikdesign-Duo Coline Sunier & Charles Mazé mit dem renommierten Jan-Tschichold-Preis für Buchgestaltung.