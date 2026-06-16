Die schönsten Schweizer Bücher sehen!
Unverpassbares für Bibliophile: Bis zum 21. Juni sind im Helmhaus Zürich die schönsten Schweizer Bücher des Jahres 2025 zu sehen. Der dazugehörige Katalog ist in der Edition Hochparterre erschienen.
Am letzten Freitag feierte die Buchbranche die «Schönsten Schweizer Bücher 2025»: Das Bundesamt für Kultur zeichnete zehn herausragend gestaltete Publikationen aus und würdigte das französisch-schweizerische Grafikdesign-Duo Coline Sunier & Charles Mazé mit dem renommierten Jan-Tschichold-Preis für Buchgestaltung.