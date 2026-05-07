Kaninchen 2026: Das beste Erstlingswerk
Der Senn-Förderpreis für junge Architektur bringt Lob und Ehre – gedruckt, online und im Museum für Gestaltung Zürich. Ausserdem winken 10'000 Franken. Jetzt bewerben!
Hochparterre feiert jeden Dezember die ‹Besten› in Architektur, Design und Landschaft. Das ‹Kaninchen› ergänzt die traditionsreichen Hasen und hebt ein gebautes Erstlingswerk auf den Schild. Der Förderpreis für junge Architektur, gestiftet von der Firma Senn aus St. Gallen, bringt Lob und Ehre – gedruckt, online und im Museum für Gestaltung Zürich. Ausserdem erhält die Preisträgerin eine Trophäe und einen Scheck von 10'000 Franken.
Von der umgebauten Bar bis zum Geschäftshaus, von der Postauto-Haltestelle bis zum Gemeindehaus, vom Umbau des Elternhauses bis zum Neubau für einen Investor: Der Erstling ist das erste Werk, das ein Einzelner oder eine Gruppe in der Schweiz realisiert hat. Er war frühestens im Juni 2025 fertig oder wird spätestens im Juni 2026fertig gestellt sein.
Eingabeschluss ist der 12. Juni 2026.
Sämtliche Informationen zur Definition eines Erstlings, zum Verfahren, zum Bewerbungsdossier et cetera finden Sie hier.
«...» «»