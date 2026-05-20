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Radikal beharrlich

Die Ausstellung ‹Hella Jongerius: Whispering Things› im Vitra Design Museum führt durch drei Jahrzehnte intensiven Forschens der niederländischen Industriedesignerin.

Text: Mirjam Rombach
Fotos: Bernhard Strauss
20.05.2026 14:00
Magazin Design Ausstellung Ansichtssachen

Ein Leben in vier Räume zu packen, ist keine leichte Aufgabe – erst recht, wenn es sich dabei um das von Hella Jongerius handelt. Mit ihrem Werk hat sich die niederländische Industriedesignerin eine einzigartige Position in der Designlandschaft erarbeitet. 2024 übergab sie ihr Archiv an das Vitra Design Museum, das ihr nun die erste Retrospektive widmet. ‹Whispering Things› führt durch drei Jahrzehnte intensiven Forschens rund um die wichtigen Elemente des Daseins. Für Jongerius sind dies in erster Linie Beziehungen: zwischen Menschen, zu den Dingen um sie herum und zur Natur.

Die Idee der Verbundenheit – zu den Menschen, zur Natur, zum Kosmos – ist für Jongerius zentral.

Ausstellung ‹Hella Jongerius: Whispering Things›
Vitra Design Museum, Weil am Rhein, bis 6. September
Kuration: Glenn Adamson, mit Marcella Hanika

Mirjam Rombach
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