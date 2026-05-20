Radikal beharrlich
Die Ausstellung ‹Hella Jongerius: Whispering Things› im Vitra Design Museum führt durch drei Jahrzehnte intensiven Forschens der niederländischen Industriedesignerin.
Ein Leben in vier Räume zu packen, ist keine leichte Aufgabe – erst recht, wenn es sich dabei um das von Hella Jongerius handelt. Mit ihrem Werk hat sich die niederländische Industriedesignerin eine einzigartige Position in der Designlandschaft erarbeitet. 2024 übergab sie ihr Archiv an das Vitra Design Museum, das ihr nun die erste Retrospektive widmet. ‹Whispering Things› führt durch drei Jahrzehnte intensiven Forschens rund um die wichtigen Elemente des Daseins. Für Jongerius sind dies in erster Linie Beziehungen: zwischen Menschen, zu den Dingen um sie herum und zur Natur.
Ausstellung ‹Hella Jongerius: Whispering Things›
Vitra Design Museum, Weil am Rhein, bis 6. September
Kuration: Glenn Adamson, mit Marcella Hanika