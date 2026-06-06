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Herdentrieb und Herz

Die Zürcher Spielschmiede zeigt mit dem Adventure-Game ‹Herdling›, wie sie sich seit dem Erfolg der ‹FAR›-Serie entwickelt hat. Und überzeugt wiederum mit Ästhetik und die Liebe zum Detail.

Text: Urs Honegger
06.06.2026 08:00
Magazin Design

Auch wenn Räume in Computerspielen virtuell sind, gibt es weitreichende Parallelen zwischen Game Design und Architektur. Beide Disziplinen fragen, wie Menschen sich durch Räume bewegen und mit ihnen interagieren. Als Designsparte muss die Produktion von Computerspielen vielfältigen Anforderungen genügen, etwa an Grafik, Sound, Ergonomie und Spieltheorie. Hinzu kommen technische Komponenten wie Programmierung, Ladezeiten oder der Vertrieb über verschiedene Plattformen. Das Studio Okomotive in Zürich produziert Computerspiele, die diese Qualitäten vereinen. Die ‹FAR›-Serie, entstanden 2015 im Rahmen der ZHdK-Abschlussarbeit des Studiogründers Don Schmocker, wurde 2019 respektive 2022 mit dem Swiss Game Award ausgezeichnet. Nun hat auch der neueste Release, das Adventure-Game ‹Herdling›, im vergangenen Jahr den Award als ‹Best Entertainment Game› gewonnen.

Die Reise startet in der düsteren Stadt...

Computerspiel ‹Herdling›, 2025
Produktion: Okomotive, Zürich
Verlag: Panic, Portland OR, USA
Plattformen: Steam, Playstation 5, Xbox, Nintendo Switch, Epic Games Store
Preis: Fr. 22,50
www.herdling.game

 

 

Urs Honegger
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