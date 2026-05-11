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Grüne Grafik

Weil Katharina Scheller und Ladina Ingold in ihrer Branche den Klimadiskurs vermissten, haben die zwei Basler Grafikerinnen den ‹New Graphic Standard› geschrieben.

Text: Anna Raymann
Fotos: Pati Grabowicz
11.05.2026 08:00
Magazin Design Grafik Nachhaltigkeit Hintergrund

Dieser Artikel verursacht CO₂-Emissionen – unter anderem durch Papier, Druckfarbe und Bildproduktion. Weitere Emissionen entstehen durch Datenpakete und Skripts, die verrechnet werden, um die Website Hochparterre.ch zu laden. Jeder Menüpunkt, die Pläne und Fotos – also das, was ein Online-Magazin für Sie attraktiv machen soll – verbraucht Energie. Lesen Sie Hochparterre online, emittieren Sie mit dem Aufruf der Startseite 1,08 Gramm CO₂. Damit ist sie erschreckende 75 Prozent schmutziger als die durchschnittliche Website.

Anna Raymann
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