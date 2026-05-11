Grüne Grafik
Weil Katharina Scheller und Ladina Ingold in ihrer Branche den Klimadiskurs vermissten, haben die zwei Basler Grafikerinnen den ‹New Graphic Standard› geschrieben.
Dieser Artikel verursacht CO₂-Emissionen – unter anderem durch Papier, Druckfarbe und Bildproduktion. Weitere Emissionen entstehen durch Datenpakete und Skripts, die verrechnet werden, um die Website Hochparterre.ch zu laden. Jeder Menüpunkt, die Pläne und Fotos – also das, was ein Online-Magazin für Sie attraktiv machen soll – verbraucht Energie. Lesen Sie Hochparterre online, emittieren Sie mit dem Aufruf der Startseite 1,08 Gramm CO₂. Damit ist sie erschreckende 75 Prozent schmutziger als die durchschnittliche Website.