«Design hören!»: Paul Virilio (9/21)
Ein Track aus «Design hören!» (2004), der Geschwindigkeit als Signatur der Moderne hörbar macht und Design als Teil der Beschleunigung versteht.
«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith).
*Paul Virilio (1932)
Geboren in Paris, Begründer der École d’architecture spéciale, lebt als Architekt und Schriftsteller in Paris.
«Die Dromoskopie», in: Der negative Horizont (Übersetzung Brigitte Weidmann), München, Wien, 1989, S.133-154. © Carl Hanser Verlag