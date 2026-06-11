«Design hören!»: Martin Heidegger (11/21)

Martin Heidegger (1889–1976)

Deutscher Philosoph, Professor in Marburg und Freiburg, war einer der bedeutendsten, meistdiskutierten Philosophen des 20. Jahrhunderts.

«Das Ding» in: Vortrage und Aufsätze, Pfullingen 1954, S. 161ft. © J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH