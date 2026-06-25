«Design hören!»: Friedrich Nietzsche (12/21)
Ein weiterer Archivtrack aus 2004, in dem sich Designkritik als Kulturkritik zeigt: gegen Maschinenware, für das gute, gebrauchte Ding.
«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith).
Friedrich Nietzsche (1844–1900)
Als Sohn eines Pfarrers in Sachsen geboren, lehrte Philosophie in Basel und starb 1900 in geistiger Umnachtung in Weimar.
Aphorismus Nr. 100 in: Sämtliche Werke, Band 9, Nachgelassene Fragmente (1880-1882), München 1999, S. 437.