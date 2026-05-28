«Design hören!»: Filippo Tommaso Marinetti (10/21)
Mit dieser Archivveröffentlichung aus 2004 kehrt ein Text zurück, der Gestaltung als Angriff versteht: laut, schnell und radikal zukunftsgläubig.
«Design hören!» ist eine Doppel-CD, die wir 2004 herausgegeben haben: 21 vorgelesene Texte zur Theorie der Gestaltung – von Platon bis zur Gegenwart – gelesen von Peter Schweiger und musikalisch gerahmt von Nik Bärtsch. Entstanden ist «Design hören!» als Zusammenarbeit von Hochparterre und dem Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst (ith) an der HGK Zürich. Redaktionell betreut wurde das Projekt von Köbi Gantenbein (Hochparterre) sowie Jörg Huber und Plinio Bachmann (ith).
Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944)
Geboren in Alexandria, Ägypten. Jurist, Literat, Kunsttheoretiker, lebte vorwiegend in Italien. Mitbegründer des Futurismus.
«Manifest des Futurismus», in: Geschichte des Futurismus (hg. Christa Baumgarth), Reinbek, 1966, S. 26ff. © Christa Baumgarth