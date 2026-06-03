Stein um Stein
Beim Brownbag-Lunch in der Baumuster-Centrale zeigten Kubrix, die Hochschule Luzern und Bartke Pedrazzini Architetti, wie ein rein keramisches Fassadensystem zur Alternative für konventionelle Wärmedämmverbundsysteme werden kann.
An diesem warmen Mittag wirkt die Schweizer Baumuster-Centrale in Zürich Altstetten selbst wie ein Argument für das Thema des Anlasses. Draussen liegt Sommerhitze über dem Areal bei den SBB-Werkstätten, drinnen halten die roten Backsteinwände die Räume angenehm kühl. Passender hätte der Einstieg in den Brownbag-Lunch «Stein zu Stein – Keramische Lösung zur Fassadensanierung» kaum sein können. Denn im Zentrum stand die Frage, wie Wärmedämmung nachhaltiger entwickelt werden kann.
Eva Meisinger, Geschäftsleiterin der Schweizer Baumuster-Centrale Zürich, begrüsste die zahlreichen Besucher*innen mit kühlen Getränken und dem obligaten Lunchbeutel. Sie kündigte eine nachhaltige Alternative zum konventionellen Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an, entwickelt von der Hochschule Luzern und von Kubrix in die Praxis übersetzt. Der Ansatz verbinde Forschung, Industrie und Architekturpraxis.
Den Auftakt machte Roberto Cazzato von Kubrix. Er stellte den Status quo dar: Fassaden werden im Neubau und in der Sanierung seit Jahren überwiegend mit Wärmedämmverbundsystemen ausgeführt. Deren Anteil liege bei rund 85 bis 90 Prozent. Die Systeme sind etabliert, wirtschaftlich und technisch bekannt. Gleichzeitig benannte Cazzato ihre Schwächen: begrenzte Lebensdauer, aufwendige Erneuerung, schwierige Entsorgung, Fragen des Brandschutzes und fehlende Systemtrennung. Gerade bei EPS-Dämmstoffen stellt sich nach einigen Jahrzehnten die Frage, wie ein Verbund aus Kleber, Dämmstoff, Armierung, Putz und Beschichtung wieder sauber getrennt werden kann.
Kubrix suchte deshalb nach einer Lösung, die nicht als zusätzliche Schicht, sondern als mineralisches Fassadensystem funktioniert. Entstanden sind KISmur und KISmurSan, die Sanierungsvariante des rein keramischen Systems. Die bestehende Tragstruktur wird dabei mit einer aussenliegenden dämmenden Mauerschale aus ungefüllten Grossblocksteinen ergänzt. Die Steine bestehen aus verschiedenen Lehmsorten, lokalen Sanden und feinem Sägemehl, werden stranggepresst, getrocknet und gebrannt. Entwickelt wurde das System von der Hochschule Luzern im Rahmen des von Innosuisse geförderten Projekts RENOWAVE.
Marvin King, Architekt, Bauökonom und Dozent am Institut für Gebäudetechnik und Energie der HSLU, führte anschliessend durch die wissenschaftliche Grundlage und stellte seine Studie vor. Am Anfang stand nicht das Produkt, sondern der Bestand. Die Forschenden untersuchten Gebäudetypologien aus verschiedenen Jahrzehnten und Regionen der Schweiz. Dabei zeigte sich, wie unterschiedlich Fassadenkonstruktionen, U-Werte und Sanierungspotenziale ausfallen. King machte deutlich, dass die Lösung mit Bruchstein, Backstein, zweischaligem Mauerwerk und späteren Mischformen umgehen können muss.
Die KISmur-Systeme setzen deshalb auf Eigenschaften, die im Bestand besonders relevant sind. In Kings Vergleich der Systemvorteile standen zum Beispiel Brandschutz, Schallschutz, Speicherkapazität oder Dauerhaftigkeit im Vordergrund. Die HSLU-Berechnungen zur grauen Energie zeigten, dass das keramische System über 60 respektive 90 Jahre gegenüber WDVS-Lösungen mit EPS und Steinwolle günstiger abschneiden kann.
Auch ökonomisch verschiebt sich das Bild mit der Zeit. In der von King gezeigten Lebenszykluskostenrechnung liegt KISmurSan bei den Erstellungskosten höher als EPS und Steinwolle. Über 90 Jahre kehrt sich das Verhältnis jedoch um. Während EPS nach 30 und 60 Jahren Erneuerungen von Isolation und Putz benötigt und Steinwolle nach 40 und 80 Jahren, bleibt die keramische Lösung weitgehend stabil. Nach 90 Jahren weist KISmurSan Gesamtkosten von 420 Franken pro Quadratmeter aus, gegenüber 780 Franken bei EPS und 820 Franken bei Steinwolle.
Nach der Forschung wechselte der Anlass in die Praxis, von Zürich Altstetten an den Lago Maggiore. Marina Pedrazzini und Lukas Bartke von Bartke Pedrazzini Architetti stellten die Casa Bandera in Minusio vor. Das einfache Tessinerhaus aus Bruchstein steht direkt am Seeufer, stammt aus dem 19. Jahrhundert und besitzt rund 60 Zentimeter dicke Mauern. Die Ausgangslage war eng: rund 32 Quadratmeter pro Geschoss, ein zentrales Treppenhaus, kleine Zimmer, geschützte Süd-, Ost- und Westfassaden und kaum Möglichkeiten zur Erweiterung. Weil das Innere über die Jahre stark verändert worden war und nur wenig erhaltenswerte Substanz aufwies, entschieden sich die Architekt*innen für einen radikalen Eingriff unter denkmalpflegerischen Auflagen. Sie entkernten das Haus, entfernten die Nordfassade und organisierten die Erschliessung neu. So gewann das schmale Gebäude rund 60 Zentimeter Breite. Für Bartke war das ein «Gamechanger».
Pedrazzini und Bartke prüften auch eine Innendämmung. Diese hätte die Räume weiter verkleinert und die Fenster stark nach innen verschoben. KISmurSan erwies sich deshalb als passendere Lösung: Die bestehende Bruchsteinstruktur konnte mit einer aussenliegenden keramischen Dämmschale ergänzt werden. Die Architekt*innen weisen auf das Verhalten des Materials hin: In der feuchten und heissen Tessiner Lage sollte die Konstruktion kapillaroffen, massiv und dauerhaft sein, Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Am Ende führte der Brownbag-Lunch wieder zurück nach Zürich. Die Veranstaltung zeigte keine einfache Gegenthese zum Wärmedämmverbundsystem, sondern eine spezifische Alternative für Fälle, in denen Langlebigkeit, Diffusionsoffenheit, Ökologie, Nachhaltigkeit und Systemtrennung entscheidend sind.
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