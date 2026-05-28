Triumph des Holzes

Vier Stelen ragen ins Abendrot, «Reichshofstadion» steht in grossen Lettern daneben. Mein Bildschirm zeigt keine Arena, sondern ein kleines Fussballstadion in Vorarlberg, und doch kommen mir das Marathontor des Berliner Olympiastadions und die «Nazi-Spiele» 1936 in den Sinn. Das Gebäude in Lustenau ist nicht aus den Dreissigerjahren, sondern frisch gebaut. Entworfen haben es die Architekten Bernardo Bader aus Bregenz und Walter Angonese aus Südtirol. Von Baders Büro, das das Projekt nach dem Wettbewerb 2018 allein umgesetzt hat, kennt man vor allem sensible Holzbauten. Was also hat es mit den monumentalen Allüren der Architektur auf sich und meinen unheilvollen Assoziationen dazu? Auf nach Vorarlberg!