Open Call ‹Parterre Public›
Das Forum für urbane Zukünfte von swissfuture sucht unter dem Stichwort ‹Parterre Public› «mutige Ideen, Visionen und Modelle» für einen neuen Umgang mit dem urbanen Erdgeschoss.
«Was wäre, wenn die urbane Erdgeschossebene konsequent öffentlich, durchlässig und nutzungsoffen umgestaltet wäre?» Diese Frage stellt das Forum für urbane Zukünfte von swissfuture ins Zentrum seines Open Calls. Mit einem fiktionalen Zielbild soll ein Perspektivenwechsel ermöglicht werden, der zu Erkenntnisse führen soll, wie heute der Umgang mit dem Erdgeschoss in eine wünschenswerte Richtung verändert werden könnte.
Das Zielbild lautet: «Übermorgen ist das gesamte Erdgeschoss der Stadt durchgehend frei für öffentliche Nutzungen. Die gesamte Bodenfläche, einst verbaut und mehrheitlich privatisiert, ist offengelegt und öffentlich zugänglich. Keine privaten oder kommerziellen Nutzungen mehr im Erdgeschoss. Ladenflächen, Büros, Kitas, nicht-öffentliche Lobbys und Wohnungen sind dem Parterre Public gewichen.»
Diese Prämisse führe zu Veränderungen im urbanen System und zu folgenden Fragen, die im Open Call beantwortet werden sollen: Wo liegen die grossen Chancen und Herausforderungen dieses Zielbilds? Wie werden Nutzungsansprüche neu verhandelt und Standards definiert? Wo stösst dieses Zielbild an seine Grenzen? Denken Sie mit uns das urbane Erdgeschoss neu, damit neue Wege freigelegt werden können. Eingabefrist ist der 16. August 2026.
Open Call ‹Parterre Public›
Eingabefrist: 16. August 2026
Mehr Info: https://www.swissfuture.ch/forum-fuer-urbane-zukuenfte/
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