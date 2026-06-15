Thema:
– Filter zurücksetzen –
Format:
– Filter zurücksetzen –
Publikation:
– Filter zurücksetzen –
Sortieren nach:
Neueste Meistkommentiert
Filter zurücksetzen

Neustart beim Kunstmuseum Bern

Die Stimmberechtigten im Kanton Bern haben den Projektierungskredit für die Sanierung und den Ersatzneubau des Kunstmuseums Bern abgelehnt. Und jetzt?

Text: Axel Simon
15.06.2026 15:44
Magazin Architektur Bern Museum

Irgendwie traurig sieht das Kunstmuseum Bern aus so ohne einen zukunftsfrohen Vorplatz, ohne minimalistischen Sandstein-Neubau und ohne leuchtend roten Kunstbaum davor. Stattdessen nur der Status quo: Haupthaus mit verhüllten Fenstern, angeranzter Anbau, menschenleere Strasse. Ob der drohende Schatten von rechts aussen Zufall ist?

Axel Simon

Mehr zum Thema