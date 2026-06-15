Neustart beim Kunstmuseum Bern
Die Stimmberechtigten im Kanton Bern haben den Projektierungskredit für die Sanierung und den Ersatzneubau des Kunstmuseums Bern abgelehnt. Und jetzt?
Irgendwie traurig sieht das Kunstmuseum Bern aus so ohne einen zukunftsfrohen Vorplatz, ohne minimalistischen Sandstein-Neubau und ohne leuchtend roten Kunstbaum davor. Stattdessen nur der Status quo: Haupthaus mit verhüllten Fenstern, angeranzter Anbau, menschenleere Strasse. Ob der drohende Schatten von rechts aussen Zufall ist?