Neustart beim Kunstmuseum Bern

Irgendwie traurig sieht das Kunstmuseum Bern aus so ohne einen zukunftsfrohen Vorplatz, ohne minimalistischen Sandstein-Neubau und ohne leuchtend roten Kunstbaum davor. Stattdessen nur der Status quo: Haupthaus mit verhüllten Fenstern, angeranzter Anbau, menschenleere Strasse. Ob der drohende Schatten von rechts aussen Zufall ist?