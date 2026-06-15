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Neustart beim Kunsthaus Bern

Die Stimmberechtigten im Kanton Bern lehnten den Projektierungskredit für die Sanierung und den Ersatzneubau des Kunstmuseums Bern ab. Und jetzt?

Text: Axel Simon
15.06.2026 15:18
Magazin Architektur Bern Museum

Irgendwie traurig sieht das Kunsthaus Bern aus, so ohne zukunftsfrohen Vorplatz, ohne minimalistischem Sandstein-Neubau und ohne leuchtend rotem Kunst-Baum davor. Stattdessen nur der Status Quo: Haupthaus mit verhüllten Fenstern, angeranzter Anbau, menschenleere Strasse. Ob der dräuende Schatten von rechts aussen Zufall ist?

Axel Simon

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