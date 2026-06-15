Neustart beim Kunsthaus Bern

Irgendwie traurig sieht das Kunsthaus Bern aus, so ohne zukunftsfrohen Vorplatz, ohne minimalistischem Sandstein-Neubau und ohne leuchtend rotem Kunst-Baum davor. Stattdessen nur der Status Quo: Haupthaus mit verhüllten Fenstern, angeranzter Anbau, menschenleere Strasse. Ob der dräuende Schatten von rechts aussen Zufall ist?