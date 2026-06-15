Neustart beim Kunsthaus Bern
Die Stimmberechtigten im Kanton Bern lehnten den Projektierungskredit für die Sanierung und den Ersatzneubau des Kunstmuseums Bern ab. Und jetzt?
Irgendwie traurig sieht das Kunsthaus Bern aus, so ohne zukunftsfrohen Vorplatz, ohne minimalistischem Sandstein-Neubau und ohne leuchtend rotem Kunst-Baum davor. Stattdessen nur der Status Quo: Haupthaus mit verhüllten Fenstern, angeranzter Anbau, menschenleere Strasse. Ob der dräuende Schatten von rechts aussen Zufall ist?