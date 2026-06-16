Mächtige Gesten
Um an grosse Aufträge zu gelangen, scheute Le Corbusier keine Nähe zu autoritären Machthabern. Die Ausstellung «Bauen für die Macht» im Pavillon Le Corbusier in Zürich setzt sich kritisch mit den städtebaulichen Visionen der Überfigur auseinander und stellt die Frage nach den ethischen Grenzen architektonischen Handelns in der heutigen Zeit.
Die Hand des Genies greift von oben in das städtebauliche Modell: Le Corbusier erläutert den «Plan Voisin» und damit seine Vision für die Neuordnung von Paris. Der Entwurf ist radikal, er ersetzt das als überholt betrachtete historische Stadtzentrum am rechten Seineufer – im 19. Jahrhundert war dieses dem Haussmann-Umbau entgangen –, mit 18 rasterförmig angeordneten Hochhäusern und Riegelbauten. Trotz hoher baulicher Dichte sollte der Entwurf Licht, Luft und Grün ins historisch gewachsene Zentrum bringen, priorisierte gleichzeitig lineare Verkehrsachsen – und löste Empörung aus.