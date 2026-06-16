Mächtige Gesten

Die Hand des Genies greift von oben in das städtebauliche Modell: Le Corbusier erläutert den «Plan Voisin» und damit seine Vision für die Neuordnung von Paris. Der Entwurf ist radikal, er ersetzt das als überholt betrachtete historische Stadtzentrum am rechten Seineufer – im 19. Jahrhundert war dieses dem Haussmann-Umbau entgangen –, mit 18 rasterförmig angeordneten Hochhäusern und Riegelbauten. Trotz hoher baulicher Dichte sollte der Entwurf Licht, Luft und Grün ins historisch gewachsene Zentrum bringen, priorisierte gleichzeitig lineare Verkehrsachsen – und löste Empörung aus.