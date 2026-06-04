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Kunstvolle Industrie- und Infrastruktur­landschaften

Die Ausstellung «Zwischenlandschaften Extraktion & Schichtung» will einen Diskurs zur Transformation, Wahrnehmung und zukünftiger Nutzung des Mühlentals in Schaffhausen anstossen.

Text: Roderick Hönig
04.06.2026 12:01
Magazin Architektur Ausstellung

Die Ausstellung «Zwischenlandschaften Extraktion & Schichtung» in der ehemaligen Gaserei in Schaffhausen zeigt die zeichnerische Recherche des jungen Architekten Timo Bauer. Seine Kohlezeichnungen schaffen einen direkten Bezug zur lokalen Industriegeschichte und öffnet zugleich einen übergeordneten Diskurs zu Transformation, Wahrnehmung und zukünftiger Nutzung des Mühlentals in Schaffhausen.

Zwischenlandschaften Extraktion & Schichtung
Ehemalige Gaserei, Mühlentalstrasse 215, Schaffhausen. Die Ausstellung dauert vom 11. bis am 27. Juni. Das Schaffhauser Architektur Forum nimmt die Schau am 17. Juni zum Anlass öffentlich über die Transformation des Industrieareals zu diskutieren. 

Roderick Hönig
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