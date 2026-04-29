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Kreativer Einblick

Seit letztem Sommer prangt an einem Ersatzneubau im Zürcher Quartier Binz der Name ‹House of Interiors›. Es ist der Name eines neuen Kreativ-Hotspots für Innenarchitektur und Interior Design.

Text: Christina Horisberger
29.04.2026 14:00
Magazin Architektur Innenarchitektur Ansichtssachen

Der Schriftzug suggeriert, dass es sich im ganzen Gebäude um diese Themen dreht. Tatsächlich sind es nur die ersten beiden Geschosse. Diese sind durch eine stählerne Wendeltreppe miteinander verbunden. Betritt man das Erdgeschoss, sieht man sich mit einer langen Flucht komplett verglaster Räume konfrontiert. Die Regale sind offen, die Arbeitswerkzeuge sichtbar. Sie sind Ausdruck des Konzepts des ‹House of Interiors›, kurz HOI. Hier ist alles so konzipiert, dass Vernetzung und Austausch spontan und ohne grosse Distanzen möglich sind. Die vielen Berührungspunkte waren Iria Degen ein wichtiges Anliegen. Die Innenarchitektin hat die Plattform initiiert: «Es ist immer Teamwork, wenn Architektur, Innenarchitektur und Interior Design zusammengedacht werden. Ich kann so rasch um Rat fragen, selbst einen geben oder ein Muster begutachten.»

Sowohl im Innern als auch zur Strasse hin ist alles auf Transparenz ausgerichtet. So soll Handwerk erlebbar werden.

Plattform ‹House of Interiors – HOI›, 2025
Grubenstrasse 6/8, Zürich
Architektur: Stücheli, Zürich
Konzept und Innenarchitektur: Iria Degen Interiors, Zürich
Programm: www.houseofinteriors.ch/events

Christina Horisberger
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