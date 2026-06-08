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International Urban Project Award 2026

Die Ausgabe 2026 des ‹International Urban Project Award› sucht Projekte, die der Anonymität entgegenwirken und Städten eine Stimme verleihen.

Text: Urs Honegger
08.06.2026 11:25
Magazin Architektur

Der von ‹Bauwelt› und dem ‹World Architecture Magazine› verliehene International Urban Project Award (IUPA) ist nun ausgeschrieben. Die Ausgabe 2026 widmet sich dem Thema ‹Architecture that speaks› und sucht Projekte, die der Anonymität entgegenwirken und Städten eine Stimme verleihen. Wir suchen realisierte Projekte aus den Bereichen Architektur, Städtebau und Landschaftsarchitektur, die Gebäude und Straße miteinander verbinden, bestehende Strukturen neu nutzen und neue Formen urbaner Identität artikulieren. Die Ausschreibung steht Bewerbern weltweit offen, Einsendeschluss ist der 1. August 2026.

International Urban Project Award 2026
Einsendeschluss: 1. August 2026
Ausschreibung
Projekteingabe

Urs Honegger
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