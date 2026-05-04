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«Im Sinne unseres Erbes dürfen wir mutig sein»

Mit dem Abschluss der Gesamtsanierung der Villa Langmatt geht für Museumsdirektor Markus Stegmann eine bewegte Zeit zu Ende. Im Interview blickt er zurück und in die Zukunft.

Text: Anna Raymann
Fotos: Rachel Bühlmann
04.05.2026 12:29
Magazin Architektur Kultur Denkmalpflege Interview

2020 standen die Stiftung Villa Langmatt und der Museumsdirektor Markus Stegmann vor einer unmöglichen Entscheidung: Entweder würden sie das Museum Langmatt schliessen oder Sammlungswerke verkaufen müssen. Die Praxis des Bilderverkaufs ist in Fachkreisen umstritten, der Internationale Museumsrat ICOM drohte gar mit einem Ausschluss. Trotzdem fiel die Entscheidung für diese Ultima Ratio. Im November 2023 brachten in einer nervenaufreibenden Auktion in New York drei Gemälde von Paul Cézanne die benötigten 40,3 Millionen Franken zur Sanierung des Stiftungskapitals. Es war eine Rettung auf letzten Metern.

Markus Stegmann
Seit 2015 leitet Markus Stegmann das Museum Langmatt in Baden. Der Autor und Kunsthistoriker arbeitete zuvor unter anderem am Architekturmuseum Basel S AM und im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen. Er hat an der FHNW Kunsttheorie unterrichtet und ist Autor mehrerer Bücher.

Anna Raymann

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