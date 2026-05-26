Im Massstab der Handfläche
Vor 20 Jahren hat Duri Hess Modellbau Zaborowsky übernommen. Zum Jubiläum hat er die Ausstellung «Architekturmodelle und ihre Kraft» im Architekturforum Zürich organisiert. Sie würdigt den Modellbau als schöpferische Disziplin.
Seit der Gründung des Unternehmens durch Willy Zaborowsky 1949 und der prägenden Phase unter Dumeng Raffainer ab 1977, haben nun Duri Hess und sein Team bei Modellbau Zaborowsky die letzten 20 Jahre intensiv die Finger mit im Spiel. Zum Jubiläum hat Hess eine Ausstellung auf die Beine gestellt. «Architekturmodelle und ihre Kraft» würdigt den Modellbau als schöpferische Disziplin und lädt ein zu einem Streifzug in seine facettenreiche Welt. «Modelle sind eigenwillige Zwischenwesen. Sie wandeln zwischen Vision und Wirklichkeit, hauchen Ideen erstes Leben ein. Modelle fordern Zeit, Aufmerksamkeit und körperliche Interaktion. Man nimmt sie in die Hand, umrundet und erkundet sie, spürt sich in sie hinein. Massstab und Perspektive strukturieren und öffnen den Entwurf. Als kleine Denkräume geben sie Antworten, stellen Fragen, sind Inspiration und Wissensspeicher zugleich. Im Modell entsteht ein Ort, an dem sich Fühlen und Denken verbinden.», so der Text auf der Einladungskarte.