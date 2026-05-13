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Gegenwelt

Kueng Caputo haben im Bündner Dorf Maloja einen Stall umgebaut. Das Projekt bricht mit Konventionen – nicht nur wegen seiner überraschenden Farbwelt.

Text: Susanna Koeberle
Fotos: Paola Caputo
13.05.2026 14:00
Magazin Architektur Innenarchitektur Ansichtssachen

Das Rosa im Innenraum hüllt ein wie eine zweite Haut. Zugleich schafft es eine fast surreale Atmosphäre, eine Art Gegenentwurf. Schweift der Blick von innen nach aussen, tut sich das Panorama der Bergwelt auf. Auch dieses wirkt in seiner wuchtigen Schönheit wie eine Fiktion. Das Stall-Umbauprojekt des Zürcher Duos Kueng Caputo im Bündner Dorf Maloja erstaunt. Es bricht mit Konventionen – nicht nur wegen seiner überraschenden Farbwelt. 

Blick in den umgebauten Stall: Das Projekt bricht mit Konventionen.

Umbau und Innenausbau eines Stalls in Maloja, 2025
Design Innenausbau: Kueng Caputo, Zürich
Ausführendes Architekturbüro: Alder Clavuot Nunzi, Bregaglia
Materialien: Hanfsteine, Hanfkalk, Kalkputz, Marmorino-Deckputz, Sperrholz, Aluminiumprofile, Zementfliesen

Susanna Koeberle
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