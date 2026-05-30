Durchwohnen
Fritschi Beis haben ein Wohnhaus an der Berner Schwarztorstrasse saniert. Was wie ein Facelifting erscheint, ist das Ergebnis einer aufwendigen Totalsanierung.
Die Berner Schwarztorstrasse ist keine schöne Strasse, denn sie bringt den Autoverkehr vom Süden in die Stadt. Die südliche Seite der Strasse säumen Häuser aus den 1950er-Jahren, die aussehen wie Siedlungszeilen, die Blockrand spielen. Eins der drei Häuser macht aus diesem Spiel nun Ernst: Es präsentiert sich als städtisches Gebäude, mit aufgefrischter Fassade und Erker statt Balkonen. Die Erkerbrüstungen aus gefaltetem Aluminiumblech reflektieren golden den Nachbarn auf der anderen Strassenseite. Was wie ein Facelifting erscheint, ist das Ergebnis einer aufwendigen Totalsanierung.