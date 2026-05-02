Das Theater als Fabrik
EMI haben das Stadttheater Winterthur von Frank Krayenbühl grundlegend saniert und dabei Alt und Neu verschliffen.
Das Stadttheater Winterthur sieht nicht wie ein klassisches Theaterhaus aus. Geschlossene Bleivolumen stapeln und staffeln sich am Rande des Museumsquartiers in den Himmel. Betritt man das Theater, entpuppen sie sich als Hauben, bei denen sich eine dünne Haut über ein sichtbares Stahlskelett spannt. Man kann sich die Erregung des Kulturbürgertums vorstellen, als das Haus 1979 seine Türen öffnete, 11 lange Jahre nach dem Wettbewerbsgewinn durch Frank Krayenbühl: Beton und graues Trapezblech, blau lackiertes Raumtragwerk, orange Lüftungsrohre.
Umbau und Sanierung Theater Winterthur, 2025
Theaterstrasse 6, Winterthur
Bauherrschaft: Stadt Winterthur
Auftragsart: Planerwahlverfahren, 2019
Architektur: EMI, Zürich
Gesamtleitung, Baumanagement: HSSP, Zürich
Bauingenieur*innen: Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
Landschaftsarchitektur: Ganz, Zürich
Gesamtkosten (BKP 1–9): Fr. 37,67 Mio.