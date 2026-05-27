Architectour de Suisse (8/26): Gion A. Caminada
Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich.
Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt (siehe dazu den Artikel aus dem Aprilheft «Architektur, wie sie eben noch war» von Marcel Bächtiger).
‹Architectour de Suisse – 26 Filme und ein Buch zur Architektur der Schweiz›
Herausgegeben von Köbi Gantenbein; Co-Produktion Verlag Hochparterre und SRG SSR idée suisse, Zürich 2002, 3 Videokassetten plus Buch, 221 Seiten, in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch (vergriffen)