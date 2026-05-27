Thema:
– Filter zurücksetzen –
Format:
– Filter zurücksetzen –
Publikation:
– Filter zurücksetzen –
Sortieren nach:
Neueste Meistkommentiert
Filter zurücksetzen

Architectour de Suisse (8/26): Gion A. Caminada

Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich.

Text: Jonathan Jäggi
27.05.2026 09:00
Magazin Architektur Film Kultur Video Architectour

Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt (siehe dazu den Artikel aus dem Aprilheft «Architektur, wie sie eben noch war» von Marcel Bächtiger).

‹Architectour de Suisse 26 Filme und ein Buch zur Architektur der Schweiz›
Herausgegeben von Köbi Gantenbein; Co-Produktion Verlag Hochparterre und SRG SSR idée suisse, Zürich 2002, 3 Videokassetten plus Buch, 221 Seiten, in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch (vergriffen)

Jonathan Jäggi
Marcel Bächtiger
Extbase Variable Dump
array(132 items)
uid => 777 (integer)
pid => 1 (integer)
tstamp => 1779874110 (integer)
crdate => 1773213255 (integer)
deleted => 0 (integer)
hidden => 0 (integer)
starttime => 0 (integer)
endtime => 0 (integer)
fe_group => '' (0 chars)
sorting => 5 (integer)
rowDescription => '' (0 chars)
editlock => 0 (integer)
sys_language_uid => 0 (integer)
l18n_parent => 0 (integer)
l10n_source => 0 (integer)
l10n_state => NULL
l18n_diffsource => '{"hidden":""}' (13 chars)
t3ver_oid => 0 (integer)
t3ver_wsid => 0 (integer)
t3ver_state => 0 (integer)
t3ver_stage => 0 (integer)
frame_class => 'default' (7 chars)
colPos => 99 (integer)
table_caption => NULL
tx_impexp_origuid => 0 (integer)
CType => 'mask_ad' (7 chars)
categories => 0 (integer)
layout => 0 (integer)
space_before_class => '' (0 chars)
space_after_class => '' (0 chars)
bullets_type => 0 (integer)
date => 0 (integer)
header => 'Home wideboard' (14 chars)
header_layout => 0 (integer)
header_position => '' (0 chars)
header_link => '' (0 chars)
subheader => '' (0 chars)
bodytext => '' (0 chars)
image => 0 (integer)
assets => 0 (integer)
imagewidth => 0 (integer)
imageheight => 0 (integer)
imageorient => 0 (integer)
imageborder => 0 (integer)
image_zoom => 0 (integer)
imagecols => 2 (integer)
cols => 0 (integer)
pages => NULL
recursive => 0 (integer)
list_type => '' (0 chars)
file_collections => NULL
media => 0 (integer)
filelink_size => 0 (integer)
filelink_sorting => '' (0 chars)
filelink_sorting_direction => '' (0 chars)
target => '' (0 chars)
records => NULL
sectionIndex => 1 (integer)
linkToTop => 0 (integer)
pi_flexform => NULL
accessibility_title => '' (0 chars)
accessibility_bypass => 0 (integer)
accessibility_bypass_text => '' (0 chars)
selected_categories => NULL
category_field => '' (0 chars)
table_class => '' (0 chars)
table_delimiter => 124 (integer)
table_enclosure => 0 (integer)
table_header_position => 0 (integer)
table_tfoot => 0 (integer)
uploads_description => 0 (integer)
uploads_type => 0 (integer)
tx_container_parent => 0 (integer)
tx_mask_blog_content => 0 (integer)
tx_mask_content_parent_uid => 0 (integer)
tx_mask_content_role => '' (0 chars)
tx_mask_content_tablenames => '' (0 chars)
tx_mask_longform => 0 (integer)
tx_mask_sponsored => 0 (integer)
tx_mask_tags => NULL
tx_mask_teaser => NULL
tx_mask_color => '' (0 chars)
tx_mask_architekten => '' (0 chars)
tx_mask_detailseite => '' (0 chars)
tx_mask_info => NULL
tx_mask_ort => '' (0 chars)
tx_mask_slug => NULL
tx_mask_objekt => '' (0 chars)
tx_mask_email => '' (0 chars)
tx_mask_author => '' (0 chars)
tx_mask_phone => '' (0 chars)
tx_mask_bodytext_secondary => NULL
tx_mask_header_layout_frontend => '' (0 chars)
tx_mask_leadtext => NULL
tx_mask_pinned_content => 0 (integer)
tx_news_related_news => 0 (integer)
tx_mask_hpblog_post => '' (0 chars)
tx_hochparterreblog_related_post => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_blockindex => 0 (integer)
tx_mask_overlay_item => 0 (integer)
tx_mask_selected_categories_team => '' (0 chars)
selected_posts => '' (0 chars)
tx_mask_aboitems => '' (0 chars)
tx_mask_abonnieren_content => 0 (integer)
tx_mask_mediendaten => '' (0 chars)
tx_mask_multiplefilter => 0 (integer)
selected_publications => NULL
selected_formats => NULL
selected_tags => '' (0 chars)
tx_klaroconsentmanager_service => '' (0 chars)
container_children => 0 (integer)
tx_mask_ad_contentid => '4297413' (7 chars)
tx_mask_ad_type => 'wideboard' (9 chars)
tx_mask_ad_position => 2 (integer)
show_shortnews_block => 0 (integer)
selected_shortnews => '' (0 chars)
tx_mask_selected_shopitem => '' (0 chars)
tx_mask_selected_content => '' (0 chars)
custom_filter => 0 (integer)
selected_sort => '' (0 chars)
selected_from => 0 (integer)
selected_to => 0 (integer)
disable_load_more => 0 (integer)
selected_limit => 0 (integer)
tx_mask_open_in_modal => 0 (integer)
tx_mask_teammembers => '' (0 chars)
tx_mask_extended_info => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_related_list => 0 (integer)
list_content_elements => 0 (integer)
tx_mask_type => '0' (1 chars)
tx_mask_mobile_desktop => '1' (1 chars)
tx_mask_term_id => '' (0 chars)
Extbase Variable Dump
array(132 items)
uid => 1429 (integer)
pid => 1 (integer)
tstamp => 1779874110 (integer)
crdate => 1779874023 (integer)
deleted => 0 (integer)
hidden => 0 (integer)
starttime => 0 (integer)
endtime => 0 (integer)
fe_group => '' (0 chars)
sorting => 6 (integer)
rowDescription => '' (0 chars)
editlock => 0 (integer)
sys_language_uid => 0 (integer)
l18n_parent => 0 (integer)
l10n_source => 0 (integer)
l10n_state => NULL
l18n_diffsource => '{"hidden":""}' (13 chars)
t3ver_oid => 0 (integer)
t3ver_wsid => 0 (integer)
t3ver_state => 0 (integer)
t3ver_stage => 0 (integer)
frame_class => 'default' (7 chars)
colPos => 0 (integer)
table_caption => NULL
tx_impexp_origuid => 0 (integer)
CType => 'mask_ad' (7 chars)
categories => 0 (integer)
layout => 0 (integer)
space_before_class => '' (0 chars)
space_after_class => '' (0 chars)
bullets_type => 0 (integer)
date => 0 (integer)
header => 'Wideboard mobile' (16 chars)
header_layout => 0 (integer)
header_position => '' (0 chars)
header_link => '' (0 chars)
subheader => '' (0 chars)
bodytext => '' (0 chars)
image => 0 (integer)
assets => 0 (integer)
imagewidth => 0 (integer)
imageheight => 0 (integer)
imageorient => 0 (integer)
imageborder => 0 (integer)
image_zoom => 0 (integer)
imagecols => 2 (integer)
cols => 0 (integer)
pages => NULL
recursive => 0 (integer)
list_type => '' (0 chars)
file_collections => NULL
media => 0 (integer)
filelink_size => 0 (integer)
filelink_sorting => '' (0 chars)
filelink_sorting_direction => '' (0 chars)
target => '' (0 chars)
records => NULL
sectionIndex => 1 (integer)
linkToTop => 0 (integer)
pi_flexform => NULL
accessibility_title => '' (0 chars)
accessibility_bypass => 0 (integer)
accessibility_bypass_text => '' (0 chars)
selected_categories => NULL
category_field => '' (0 chars)
table_class => '' (0 chars)
table_delimiter => 124 (integer)
table_enclosure => 0 (integer)
table_header_position => 0 (integer)
table_tfoot => 0 (integer)
uploads_description => 0 (integer)
uploads_type => 0 (integer)
tx_container_parent => 0 (integer)
tx_mask_blog_content => 0 (integer)
tx_mask_content_parent_uid => 0 (integer)
tx_mask_content_role => '' (0 chars)
tx_mask_content_tablenames => '' (0 chars)
tx_mask_longform => 0 (integer)
tx_mask_sponsored => 0 (integer)
tx_mask_tags => NULL
tx_mask_teaser => NULL
tx_mask_color => '' (0 chars)
tx_mask_architekten => '' (0 chars)
tx_mask_detailseite => '' (0 chars)
tx_mask_info => NULL
tx_mask_ort => '' (0 chars)
tx_mask_slug => NULL
tx_mask_objekt => '' (0 chars)
tx_mask_email => '' (0 chars)
tx_mask_author => '' (0 chars)
tx_mask_phone => '' (0 chars)
tx_mask_bodytext_secondary => NULL
tx_mask_header_layout_frontend => '' (0 chars)
tx_mask_leadtext => NULL
tx_mask_pinned_content => 0 (integer)
tx_news_related_news => 0 (integer)
tx_mask_hpblog_post => '' (0 chars)
tx_hochparterreblog_related_post => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_blockindex => 0 (integer)
tx_mask_overlay_item => 0 (integer)
tx_mask_selected_categories_team => '' (0 chars)
selected_posts => '' (0 chars)
tx_mask_aboitems => '' (0 chars)
tx_mask_abonnieren_content => 0 (integer)
tx_mask_mediendaten => '' (0 chars)
tx_mask_multiplefilter => 0 (integer)
selected_publications => NULL
selected_formats => NULL
selected_tags => '' (0 chars)
tx_klaroconsentmanager_service => '' (0 chars)
container_children => 0 (integer)
tx_mask_ad_contentid => '4297422' (7 chars)
tx_mask_ad_type => 'wideboard' (9 chars)
tx_mask_ad_position => 2 (integer)
show_shortnews_block => 0 (integer)
selected_shortnews => '' (0 chars)
tx_mask_selected_shopitem => '' (0 chars)
tx_mask_selected_content => '' (0 chars)
custom_filter => 0 (integer)
selected_sort => '' (0 chars)
selected_from => 0 (integer)
selected_to => 0 (integer)
disable_load_more => 0 (integer)
selected_limit => 0 (integer)
tx_mask_open_in_modal => 0 (integer)
tx_mask_teammembers => '' (0 chars)
tx_mask_extended_info => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_related_list => 0 (integer)
list_content_elements => 0 (integer)
tx_mask_type => '0' (1 chars)
tx_mask_mobile_desktop => '2' (1 chars)
tx_mask_term_id => '' (0 chars)
Extbase Variable Dump
array(132 items)
uid => 1430 (integer)
pid => 1 (integer)
tstamp => 1779874110 (integer)
crdate => 1779874064 (integer)
deleted => 0 (integer)
hidden => 0 (integer)
starttime => 0 (integer)
endtime => 0 (integer)
fe_group => '' (0 chars)
sorting => 7 (integer)
rowDescription => '' (0 chars)
editlock => 0 (integer)
sys_language_uid => 0 (integer)
l18n_parent => 0 (integer)
l10n_source => 0 (integer)
l10n_state => NULL
l18n_diffsource => '{"hidden":""}' (13 chars)
t3ver_oid => 0 (integer)
t3ver_wsid => 0 (integer)
t3ver_state => 0 (integer)
t3ver_stage => 0 (integer)
frame_class => 'default' (7 chars)
colPos => 0 (integer)
table_caption => NULL
tx_impexp_origuid => 0 (integer)
CType => 'mask_ad' (7 chars)
categories => 0 (integer)
layout => 0 (integer)
space_before_class => '' (0 chars)
space_after_class => '' (0 chars)
bullets_type => 0 (integer)
date => 0 (integer)
header => 'rectangle mobile' (16 chars)
header_layout => 0 (integer)
header_position => '' (0 chars)
header_link => '' (0 chars)
subheader => '' (0 chars)
bodytext => '' (0 chars)
image => 0 (integer)
assets => 0 (integer)
imagewidth => 0 (integer)
imageheight => 0 (integer)
imageorient => 0 (integer)
imageborder => 0 (integer)
image_zoom => 0 (integer)
imagecols => 2 (integer)
cols => 0 (integer)
pages => NULL
recursive => 0 (integer)
list_type => '' (0 chars)
file_collections => NULL
media => 0 (integer)
filelink_size => 0 (integer)
filelink_sorting => '' (0 chars)
filelink_sorting_direction => '' (0 chars)
target => '' (0 chars)
records => NULL
sectionIndex => 1 (integer)
linkToTop => 0 (integer)
pi_flexform => NULL
accessibility_title => '' (0 chars)
accessibility_bypass => 0 (integer)
accessibility_bypass_text => '' (0 chars)
selected_categories => NULL
category_field => '' (0 chars)
table_class => '' (0 chars)
table_delimiter => 124 (integer)
table_enclosure => 0 (integer)
table_header_position => 0 (integer)
table_tfoot => 0 (integer)
uploads_description => 0 (integer)
uploads_type => 0 (integer)
tx_container_parent => 0 (integer)
tx_mask_blog_content => 0 (integer)
tx_mask_content_parent_uid => 0 (integer)
tx_mask_content_role => '' (0 chars)
tx_mask_content_tablenames => '' (0 chars)
tx_mask_longform => 0 (integer)
tx_mask_sponsored => 0 (integer)
tx_mask_tags => NULL
tx_mask_teaser => NULL
tx_mask_color => '' (0 chars)
tx_mask_architekten => '' (0 chars)
tx_mask_detailseite => '' (0 chars)
tx_mask_info => NULL
tx_mask_ort => '' (0 chars)
tx_mask_slug => NULL
tx_mask_objekt => '' (0 chars)
tx_mask_email => '' (0 chars)
tx_mask_author => '' (0 chars)
tx_mask_phone => '' (0 chars)
tx_mask_bodytext_secondary => NULL
tx_mask_header_layout_frontend => '' (0 chars)
tx_mask_leadtext => NULL
tx_mask_pinned_content => 0 (integer)
tx_news_related_news => 0 (integer)
tx_mask_hpblog_post => '' (0 chars)
tx_hochparterreblog_related_post => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_blockindex => 0 (integer)
tx_mask_overlay_item => 0 (integer)
tx_mask_selected_categories_team => '' (0 chars)
selected_posts => '' (0 chars)
tx_mask_aboitems => '' (0 chars)
tx_mask_abonnieren_content => 0 (integer)
tx_mask_mediendaten => '' (0 chars)
tx_mask_multiplefilter => 0 (integer)
selected_publications => NULL
selected_formats => NULL
selected_tags => '' (0 chars)
tx_klaroconsentmanager_service => '' (0 chars)
container_children => 0 (integer)
tx_mask_ad_contentid => '4644156' (7 chars)
tx_mask_ad_type => 'rectangle' (9 chars)
tx_mask_ad_position => 7 (integer)
show_shortnews_block => 0 (integer)
selected_shortnews => '' (0 chars)
tx_mask_selected_shopitem => '' (0 chars)
tx_mask_selected_content => '' (0 chars)
custom_filter => 0 (integer)
selected_sort => '' (0 chars)
selected_from => 0 (integer)
selected_to => 0 (integer)
disable_load_more => 0 (integer)
selected_limit => 0 (integer)
tx_mask_open_in_modal => 0 (integer)
tx_mask_teammembers => '' (0 chars)
tx_mask_extended_info => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_related_list => 0 (integer)
list_content_elements => 0 (integer)
tx_mask_type => '0' (1 chars)
tx_mask_mobile_desktop => '2' (1 chars)
tx_mask_term_id => '' (0 chars)
Extbase Variable Dump
array(132 items)
uid => 1431 (integer)
pid => 1 (integer)
tstamp => 1779874110 (integer)
crdate => 1779874094 (integer)
deleted => 0 (integer)
hidden => 0 (integer)
starttime => 0 (integer)
endtime => 0 (integer)
fe_group => '' (0 chars)
sorting => 8 (integer)
rowDescription => '' (0 chars)
editlock => 0 (integer)
sys_language_uid => 0 (integer)
l18n_parent => 0 (integer)
l10n_source => 0 (integer)
l10n_state => NULL
l18n_diffsource => '{"CType":"","categories":"","colPos":"","editlock":"","endtime":"","fe_group
 ":"","frame_class":"","header":"","hidden":"","layout":"","linkToTop":"","ro
 wDescription":"","sectionIndex":"","space_after_class":"","space_before_clas
 s":"","starttime":"","tx_container_parent":"","tx_klaroconsentmanager_servic
 e":"","tx_mask_ad_contentid":"","tx_mask_ad_position":"","tx_mask_ad_type":"
 ","tx_mask_mobile_desktop":"","tx_mask_type":""}' (428 chars)
t3ver_oid => 0 (integer)
t3ver_wsid => 0 (integer)
t3ver_state => 0 (integer)
t3ver_stage => 0 (integer)
frame_class => 'default' (7 chars)
colPos => 0 (integer)
table_caption => NULL
tx_impexp_origuid => 0 (integer)
CType => 'mask_ad' (7 chars)
categories => 0 (integer)
layout => 0 (integer)
space_before_class => '' (0 chars)
space_after_class => '' (0 chars)
bullets_type => 0 (integer)
date => 0 (integer)
header => 'video mobile' (12 chars)
header_layout => 0 (integer)
header_position => '' (0 chars)
header_link => '' (0 chars)
subheader => '' (0 chars)
bodytext => '' (0 chars)
image => 0 (integer)
assets => 0 (integer)
imagewidth => 0 (integer)
imageheight => 0 (integer)
imageorient => 0 (integer)
imageborder => 0 (integer)
image_zoom => 0 (integer)
imagecols => 2 (integer)
cols => 0 (integer)
pages => NULL
recursive => 0 (integer)
list_type => '' (0 chars)
file_collections => NULL
media => 0 (integer)
filelink_size => 0 (integer)
filelink_sorting => '' (0 chars)
filelink_sorting_direction => '' (0 chars)
target => '' (0 chars)
records => NULL
sectionIndex => 1 (integer)
linkToTop => 0 (integer)
pi_flexform => NULL
accessibility_title => '' (0 chars)
accessibility_bypass => 0 (integer)
accessibility_bypass_text => '' (0 chars)
selected_categories => NULL
category_field => '' (0 chars)
table_class => '' (0 chars)
table_delimiter => 124 (integer)
table_enclosure => 0 (integer)
table_header_position => 0 (integer)
table_tfoot => 0 (integer)
uploads_description => 0 (integer)
uploads_type => 0 (integer)
tx_container_parent => 0 (integer)
tx_mask_blog_content => 0 (integer)
tx_mask_content_parent_uid => 0 (integer)
tx_mask_content_role => '' (0 chars)
tx_mask_content_tablenames => '' (0 chars)
tx_mask_longform => 0 (integer)
tx_mask_sponsored => 0 (integer)
tx_mask_tags => NULL
tx_mask_teaser => NULL
tx_mask_color => '' (0 chars)
tx_mask_architekten => '' (0 chars)
tx_mask_detailseite => '' (0 chars)
tx_mask_info => NULL
tx_mask_ort => '' (0 chars)
tx_mask_slug => NULL
tx_mask_objekt => '' (0 chars)
tx_mask_email => '' (0 chars)
tx_mask_author => '' (0 chars)
tx_mask_phone => '' (0 chars)
tx_mask_bodytext_secondary => NULL
tx_mask_header_layout_frontend => '' (0 chars)
tx_mask_leadtext => NULL
tx_mask_pinned_content => 0 (integer)
tx_news_related_news => 0 (integer)
tx_mask_hpblog_post => '' (0 chars)
tx_hochparterreblog_related_post => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_blockindex => 0 (integer)
tx_mask_overlay_item => 0 (integer)
tx_mask_selected_categories_team => '' (0 chars)
selected_posts => '' (0 chars)
tx_mask_aboitems => '' (0 chars)
tx_mask_abonnieren_content => 0 (integer)
tx_mask_mediendaten => '' (0 chars)
tx_mask_multiplefilter => 0 (integer)
selected_publications => NULL
selected_formats => NULL
selected_tags => '' (0 chars)
tx_klaroconsentmanager_service => '' (0 chars)
container_children => 0 (integer)
tx_mask_ad_contentid => '4641088' (7 chars)
tx_mask_ad_type => 'rectangle' (9 chars)
tx_mask_ad_position => 11 (integer)
show_shortnews_block => 0 (integer)
selected_shortnews => '' (0 chars)
tx_mask_selected_shopitem => '' (0 chars)
tx_mask_selected_content => '' (0 chars)
custom_filter => 0 (integer)
selected_sort => '' (0 chars)
selected_from => 0 (integer)
selected_to => 0 (integer)
disable_load_more => 0 (integer)
selected_limit => 0 (integer)
tx_mask_open_in_modal => 0 (integer)
tx_mask_teammembers => '' (0 chars)
tx_mask_extended_info => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_related_list => 0 (integer)
list_content_elements => 0 (integer)
tx_mask_type => '0' (1 chars)
tx_mask_mobile_desktop => '2' (1 chars)
tx_mask_term_id => '' (0 chars)