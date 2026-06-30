7.–10.7. Sommercamp ‹Abenteuer Architektur› im Architektur Forum Ostschweiz

Bunt oder grau, in die Höhe ragend und in die Tiefe grabend, schön, nützlich oder beides – wie sieht es eigentlich dort aus, wo wir leben? Das Architektur Forum Ostschweiz und das Zeughaus Teufen laden zum Abenteuer Architektur – Bau dir dein Traumhaus! Auf Streifzügen durch die Stadt erkunden wir die Vielfalt der Architektur, besichtigen Bauwerke vor Ort, fotografieren, blicken hinter die Kulissen eines Hotels und sprechen mit Architekt:innen. Zudem experimentieren, planen und bauen wir eigene Konstruktionen und präsentieren diese bei einer Vernissage mit erfrischenden Getränken und Knabbereien. Es können einzelne Tage gebucht werden. Das Angebot richtet sich an Schüler*innen der 4.-9. Klasse.



Sommercamp ‹Abenteuer Architektur›

Dauer: 4 Tage, jeweils 9 bis 15 Uhr

Abschluss am Freitag um 12 Uhr

Kosten CHF 50.- / mit KulturLegiKarte CHF 25.-

Anmeldeschluss: Letzte Plätze sind noch frei

Anmeldung unter info @ zeughausteufen . ch

Treffpunkt: Architektur Forum Ostschweiz, Davidstrasse 40, St.Gallen

Mehr Info unter https://zeughausteufen.ch/veranstaltungen/sommercamp-abenteuer-architektur-2026/