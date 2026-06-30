7.–10.7. Sommercamp ‹Abenteuer Architektur› im Architektur Forum Ostschweiz
Unter dem Titel ‹Bau dir dein Traumhaus!› findet vom 7. bis 10. Juli das Sommercamp ‹Abenteuer Architektur› im Architektur Forum Ostschweiz in St.Gallen statt. Letzte Plätze sind noch frei.
Bunt oder grau, in die Höhe ragend und in die Tiefe grabend, schön, nützlich oder beides – wie sieht es eigentlich dort aus, wo wir leben? Das Architektur Forum Ostschweiz und das Zeughaus Teufen laden zum Abenteuer Architektur – Bau dir dein Traumhaus! Auf Streifzügen durch die Stadt erkunden wir die Vielfalt der Architektur, besichtigen Bauwerke vor Ort, fotografieren, blicken hinter die Kulissen eines Hotels und sprechen mit Architekt:innen. Zudem experimentieren, planen und bauen wir eigene Konstruktionen und präsentieren diese bei einer Vernissage mit erfrischenden Getränken und Knabbereien. Es können einzelne Tage gebucht werden. Das Angebot richtet sich an Schüler*innen der 4.-9. Klasse.
Sommercamp ‹Abenteuer Architektur›
Dauer: 4 Tage, jeweils 9 bis 15 Uhr
Abschluss am Freitag um 12 Uhr
Kosten CHF 50.- / mit KulturLegiKarte CHF 25.-
Anmeldeschluss: Letzte Plätze sind noch frei
Anmeldung unter info@zeughausteufen.ch
Treffpunkt: Architektur Forum Ostschweiz, Davidstrasse 40, St.Gallen
Mehr Info unter https://zeughausteufen.ch/veranstaltungen/sommercamp-abenteuer-architektur-2026/
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