Die Abstimmung zeigt: Die Metalli Zug verändert sich

Die Stimmbevölkerung der Stadt Zug hat am 14. Juni den Bebauungsplan Metalli mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 57.8 Prozent gutgeheissen. Das zeigt: Weiterentwicklung der Stadt und der versprochenene zusätzliche Wohnraum ziehen als Argument in der Stadt Zug. Die Wohnungsknappheit ist gross, und jede Gelegenheit, mehr Wohnungen und preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, ist willkommen. Das sagt auch Patrik Stillhart, CEO der Zug Estates Holding, die den Bebauungsplan initiiert hat: «Das Resultat stellt einen wichtigen Schritt zur qualitätsvollen Weiterentwicklung der Stadt Zug dar. Mit dem Projekt Lebensraum Metalli wollen wir einen wertvollen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum leisten und die Aussenraum- und Aufenthaltsqualitäten der Einkaufs-Allee Metalli deutlich steigern.» Versprochen sind 130 neue Wohnungen, 64 davon preisgünstig.