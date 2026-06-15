Jetzt streamen: ‹Brunaupark›

Brunaupark, Zürich: Fünf Wohnkomplexe, 405 Wohnungen. Die Pensionskasse der Credit Suisse plant einen Neubau und kündigte der Hälfte der Mieterinnen und Mieter. Während viele die Siedlung verlassen, harren einige aus. Über drei Jahre begleitet der Film diese Menschen in der Ungewissheit und erzählt vom schleichenden Wandel dieses Lebensraums.