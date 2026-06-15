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Jetzt streamen: ‹Brunaupark›

Der Film ‹Brunaupark› zeigt den Kampf der Mieterschaft gegen den Abriss der Zürcher Grossüberbauung und begleitet die Betroffenen über drei Jahre hinweg. Jetzt auf unserer Streamingplattform zu sehen!

Text: Marcel Bächtiger
15.06.2026 14:33
Klappe! Kultur Klappe! Architekturfilme streamen! Architektur Tessin Film

Brunaupark, Zürich: Fünf Wohnkomplexe, 405 Wohnungen. Die Pensionskasse der Credit Suisse plant einen Neubau und kündigte der Hälfte der Mieterinnen und Mieter. Während viele die Siedlung verlassen, harren einige aus. Über drei Jahre begleitet der Film diese Menschen in der Ungewissheit und erzählt vom schleichenden Wandel dieses Lebensraums.

Marcel Bächtiger

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