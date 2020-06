Video und Audio sind deine Stärken, Hochparterre heisst dein Wunsch.

Video und Audio sind deine Stärken, Hochparterre heisst dein Wunsch. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine oder einen Volontär/in digitale Medien (80 Prozent).

Verlag Hochparterre 22.06.2020 16:45

Hochparterre ist die Plattform für Architektur, Planung und Design in der Schweiz. Klein und unabhängig behauptet der Verlag seinen Platz in der Medienlandschaft.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine oder einen

Volontär/in digitale Medien (80 Prozent)

Als Teil der Redaktion konzipierst und entwickelst du neue Formate und setzt sie auf unseren digitalen Kanälen um. Du betreust das Nachrichtenportal Hochparterre.ch und erstellst eigene Beiträge für das Ressort Design.

Du kannst journalistische Inhalte digital umsetzen. Du weisst, wie diese Inhalte auf den neuen Kanälen und Plattformen ihr Publikum finden. Du kannst audiovisuelle Formate im Team erarbeiten und selbstständig produzieren. Du arbeitest engagiert und zuverlässig. Du sprühst vor starken, kreativen Ideen für Video, Audio und Text. Social Media ist deine Leidenschaft: Du bist auf Instagram, Youtube, Facebook, TikTok oder Snapchat unterwegs und weisst, wie die User ticken. Du kennst dich aus mit Videoschnittprogrammen und bist sattelfest in deutscher Rechtschreibung und Grammatik.

Wir bieten dir relevante Themen, ein kollegiales Umfeld und angenehme Arbeitsbedingungen mit angemessener Entlöhnung. In einer erfahrenen Redaktion verbesserst du deine Recherchefähigkeiten, bekommst Einblick in die Medienbranche und tauchst ein in Hochparterres Welt um die Themen Architektur, Design und Planung. Das Volontariat läuft für ein Jahr, mit der Option auf ein weiteres.

Das interessiert dich? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben,

Lebenslauf und Referenzprojekten. Bis 10. Juli 2020 an verlag @ hochparterre . ch oder Hochparterre AG, Ausstellungstrasse 25, 8005 Zürich.

Weitere Auskünfte gibt Lilia Glanzmann, 044 444 28 83.