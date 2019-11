Per 15. Januar 2020 oder nach Vereinbarung sucht die Zürcher Hochschule der Künste ZHdK eine/einen Unterrichtsassistent/-in, 50% mit Schwerpunkt Grafik/Kommunikation.

Die Bachelorvertiefung Trends & Identity beschäftigt sich mit Phänomenen der Alltagskultur wie Arbeit und Freizeit, Essen und Mode, Pop und Politik. Die Studierenden lernen, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch zu analysieren und entwerfen auf dieser Basis Konzepte, Produkte und Inszenierungen. Die Bachelorvertiefung gehört zur Fachrichtung Trends & Identity, ebenso wie eine Mastervertiefung und ein Forschungsschwerpunkt.

Per 15. Januar 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/einen



Unterrichtsassistent/-in, 50%



Schwerpunkt Grafik/Kommunikation

Sie unterstützen die Dozierenden bei der Vorbereitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen und beteiligen sich aktiv an der Weiterentwicklung von Trends & Identity. Sie sind insbesondere zuständig für das grafische Erscheinungsbild und die Gestaltung und Betreuung von Drucksachen und Webauftritt. Der Aufgabenbereich umfasst auch organisatorische und administrative Tätigkeiten in Bezug auf Lehre, Öffentlichkeitsarbeit und Archivierung.



Wir erwarten ein abgeschlossenes (vorzugsweise Master-) Studium im Bereich Visuelle Kommunikation, ein besonderes Interesse am Themenfeld von Trends & Identity und überzeugende gestalterische Praxis. Sie interessieren sich für Ausbildungsfragen im Designbereich und organisatorische Aufgaben. Teamfähigkeit und gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und Englisch gehören zu Ihren Stärken.



Wir bieten Ihnen eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit im spannenden und anregenden Kontext einer international tätigen Kunst- und Designhochschule. Die Mittelbaustellen ermöglichen eine Qualifizierung in Lehre und / oder Forschung. Die Stelle ist befristet auf drei Jahre. Eine Verlängerung um zwei weitere Jahre ist möglich. Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der kantonalen Personalgesetzgebung.



Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Sabine Frei, Fachrichtungsassistentin, sabine.frei @ zhdk . ch, gerne zur Verfügung.



Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Portfolio (online oder pdf) nehmen wir gerne bis zum 01.12.2019 als Online-Bewerbung entgegen. Bitte beachten Sie, dass wir für diese Stelle nur Online-Bewerbungen akzeptieren. Kontaktperson: Rahel Knöpfli, Personalberaterin Departement Design, Human Resources Management.



Informationen zur Zürcher Hochschule der Künste ZHdK finden Sie unter www.zhdk.ch.