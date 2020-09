Spezialisten für Planung Bau Immobilien

Verlag Hochparterre 31.08.2020 17:24

Unsere Auftraggeberin ist ein grösseres Architekturbüro mit Standorten in mehreren Schweizer Städten. Die Arbeit des Büros ist geprägt vom Willen, einen nachhaltigen Beitrag zur aktuellen Baukultur zu leisten. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern ermöglicht eine permanente Weiterentwicklung der Kompetenzen des Büros und führt zu aussergewöhnlichen Projekten in unterschiedlichsten Bereichen. Die erfolgreiche Firma ist in Neu- und Umbauten aller relevanten Bausegmente sowie in Projektentwicklungen und Forschungsarbeiten tätig. Am Standort Zürich steht mittelfristig eine Nachfolgeregelung an. Aus diesem Grunde suchen wir eine jüngere und dynamische Persönlichkeit (Idealalter 30-40 Jahre) als



StandortleiterIn Entwurf

Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung



Das Aufgabenspektrum. Gemeinsam mit Ihrem Team spielen Sie eine zentrale Rolle in der Erarbeitung von Wettbewerben, Studienaufträgen und Machbarkeitsstudien. Ihr kreativer architektonischer Input prägt den gesamten Prozess, den Sie eigenverantwortlich und teamorientiert führen. Sie werden Teil des regen Austausches unter den Führungspersonen zu Themen wie Architektur und Städtebau, Innovation, Bürokultur und Mitarbeiterführung und Sie arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung des Standortes Zürich mit. Ihr Profil. Als diplomierte/r ArchitektIn verfügen Sie über ein feines Gespür für Architektur und Gestaltung. Sie können breite Erfahrung in der erfolgreichen Durchführung von Wettbewerben in der Schweiz nachweisen und bringen idealerweise eine gute Vernetzung in die Zürcher

Architekturszene mit. Sie sind ein/e feinfühlige und doch durchsetzungsstarke KommunikatorIn und die Leitung eines Teams bereitet Ihnen Freude. Sie denken und handeln unternehmerisch und freuen sich darauf, schrittweise Führungsverantwortung für den Standort zu übernehmen.



Sind Sie interessiert, mehr darüber zu erfahren? Dann senden Sie Frau Claudia Willi Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen.



Kontakt

Knellwolf + Partner AG

T 044 311 41 60

M 079 408 81 75

claudia.willi@knellwolf.com

www.knellwolf.com