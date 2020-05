un / une Représentant-e maître de l’ouvrage / chef-fe de projets Suisse romande (80% - 100%).

Pensimo Management fait partie des acteurs majeurs du domaine de la gestion des placements immobiliers pour investisseurs institutionnels sur l’ensemble du territoire suisse. Afin de renforcer notre équipe Construction Management, nous désirons engager, pour une date à convenir, une personnalité dynamique et compétente pour le poste de

Représentant-e maître de l’ouvrage / chef-fe de projets Suisse romande

(80% - 100%)

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure, EPFL-HES-UNI en architecture/construction ou titre jugé équivalent. Vous avez plusieurs années d'expérience dans la planification, la réalisation et la gestion de projets de rénovation et construction de nouveaux bâtiments.

Au sein du team Construction, et en étroite collaboration avec le portfolio management, vos tâches seront d’assurer la parfaite mise en œuvre et le contrôle des standards de qualité et d’excellence qui sont les nôtres, pour une partie des immeubles situés dans les villes et agglomérations de Suisse romande. Il s’agit principalement d’immeubles d'habitation, commerciaux ou à usage mixte ainsi que plusieurs importants projets de développement.

Vos tâches variées et exigeantes consisteront principalement à :

• Conduire les projets de rénovation et de nouvelles constructions en Suisse romande

• Coordonner et développer les relations avec les partenaires extérieurs

• Assurer le contrôle des coûts, délais et qualité des prestations

• Conseiller le portfolio management interne

• Participer à l’élaboration des budgets d'entretien et de rénovation

• Collaborer à la mise en œuvre de la stratégie immobilière à long terme

Ce poste passionnant et stimulant nécessite une personnalité proactive, orientée performance et solutions. Vous vous fixez des objectifs ambitieux et les atteignez grâce à votre engagement et votre ténacité.

Vous êtes bilingue FR/DE ou au bénéfice d’une parfaite maîtrise orale et écrite de niveau C1.

De nature curieuse, vous avez une capacité d’adaptation éprouvée et vous pouvez travailler de manière indépendante ou en équipe. Votre aptitude à la communication est excellente. Vous avez de l’expérience et de solides compétences en matière de négociations.

Vous êtes disposés à venir travailler à Zürich, non loin de la gare, au moins deux jours par semaine, et le reste du temps en télétravail/home office ou dans des bureaux situés à Lausanne.

Nous offrons des conditions de travail attrayantes avec des horaires individuels, un degré de responsabilité élevé et de l’espace pour votre développement personnel et professionnel, au sein d'une équipe motivée et de qualité.

Si vous répondez au profil décrit, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète – CV avec photo, lettre de motivation énumérant vos atouts pour le poste, copie des diplômes et certificats – d’ici au 8 juin 2020 à Claudia D'Ostilio (bewerbung @ pensimo . ch, téléphone +41 43 255 21 37).

Elle sera examinée en toute confidentialité.

Les dossiers incomplets ou ne correspondant pas au profil ne seront pas traités.

Pensimo Management AG, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurich, www.pensimo.ch