Verlag Hochparterre 07.08.2019 08:03

Glarus Nord ist eine moderne und junge Gemeinde im Glarnerland mit über 18'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Für das Ressort Bau und Umwelt suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und kompetente Persönlichkeit als

Projektleiter/in Siedlungsentwicklung und Raumplanung (80-100%)

Ihre Hauptaufgaben

• Aktive Mitwirkung bei der Nutzungsplanung der Gemeinde Glarus Nord

• Leitung von Projekten der Gemeinde sowie Begleitung von Projekten von Privaten im Bereich Arealentwicklungen und Sondernutzungsplanungen

• Leitung von Projekten der Gemeinde für den Langsamverkehr in Zusammenarbeit mit weiteren beteiligten Fachstellen

Ihr Profil

• Hochschulabschluss in Architektur oder Raumplanung und ergänzende Vertiefungen

• Fundierte Erfahrung in der Projektleitung in der Raum- oder Stadtplanung gepaart mit ausgewie- senen Kompetenzen in Planungsprozessen, Fragestellungen des öffentlichen Raums sowie im Planungs- und Baurecht

• Konstruktive und selbstständige Arbeits- und Vorgehensweise kombiniert mit der Fähigkeit kom- plexe Sachverhalte differenziert zu beurteilen und prägnant und verständlich zu kommunizieren

• Analytische, konzeptionelle Denkweise sowie Sicherheit im schriftlichen Ausdruck

Unser Angebot

• Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem lebhaften Betrieb

• Kollegiales Arbeitsklima

• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Ihr Kontakt

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Gemeinde Glarus Nord, Ramona Eicher, Bereichsleiterin Personal, Schulstrasse 2, 8867 Niederurnen, Telefon 058 611 70 21, E-Mail ramona.eicher @ glarus-nord . ch

Weitere Informationen zu unserer attraktiven Gemeinde finden Sie hier.