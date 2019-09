Arbeitsort: Luzern

Die Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) sorgt für eine Raumordnungspolitik, welche die Nutzungs- und Schutzinteressen bestmöglich ausgleicht. Sie ist das kantonale Kompetenz- und Dienstleistungszentrum in den Bereichen Raumentwicklung, Orts- und Regionalplanung, Baubewilligungen, Wirtschaftsförderung sowie Geoinformation und amtliche Vermessung.

Die Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern sucht per 01.01.2020 oder nach Vereinbarung:

eine/n Projektleiterin / Projektleiter Raumentwicklung

Ihre Aufgaben

– Sie sind die kantonale Ansprechperson für raumplanerische Fragen der von Ihnen betreuten Gemeinden und Regionen.

– Sie arbeiten mit dem Rechtsdienst des BUWD, Gemeindebehörden, regionalen Entwicklungsträgern und privaten Planungsbüros zusammen.

– Sie beurteilen und prüfen die Recht- und Zweckmässigkeit von kommunalen oder regionalen Leitbildern, Richt-, Nutzungs- und Sondernutzungsplanungen

– Sie koordinieren zwischen verschiedenen Akteuren und nehmen die fachliche Interessenabwägungen vor.

– Sie suchen tragfähige Lösungen im Rahmen der gesetzlichen und übergeordneten planerischen Vorgaben.

– Sie unterstützen die Kantonsplanung und beteiligen sich an der Erarbeitung von Grundlagen.

Ihr Profil

– Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung sowie fundierte Kenntnisse über die Schweizer Raumplanung.

– Ergänzend verfügen Sie über vertiefte Kenntnisse in Teilbereichen der Raumentwicklung wie Städtebau, Siedlungs-, Landschafts- oder Verkehrsplanung.

– Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrung in einem privaten Planungsbüro oder in der Verwaltung.

– Sie können sich mündlich und schriftlich präzise ausdrücken sowie komplexe Sachverhalte verständlich und publikumsgerecht erläutern.

– Sie können Projekte selbständig leiten, arbeiten gerne im Team, sind ergebnis- orientiert und können in einem spannenden Umfeld termingerecht Resultate erzielen.

Bitte bewerben Sie sich online unter www.jobs-bei-uns.lu.ch.

Fragen zur Stelle

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Raum und Wirtschaft

Cüneyd Inan

Projektleiter/in Raumentwicklung

+41 41 228 51 86

www.rawi.lu.ch