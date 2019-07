Liegenschaften Stadt Zürich sucht eine/n Projektleiter/in Projekt- und Arealentwicklungen mit wachem Interesse für die öffentliche Verwaltung und die aktuellen Herausforderungen der Stadtentwicklung.

Liegenschaften Stadt Zürich gehört mit ihrem Portfolio von 4.52 Milliarden Franken Versicherungswert zu den grossen Immobilienorganisationen der Schweiz. Neben der Bewirtschaftung von rund 9200 Wohnungen sowie 100 Gewerbeliegenschaften sind wir für die umfassende Eigentümervertretung, den langfristigen Werterhalt und die Weiterentwicklung dieses vielseitigen Portfolios verantwortlich. Als Eigentümervertreterin entwickeln wir Areale und Projekte für kostengünstigen Wohn- & Gewerberaum und integrieren die wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung der öffentlichen Hand in unser tägliches Tun. Zudem verwalten wir die städtischen Landreserven und Baurechte und verantworten die städtischen Immobiliengeschäfte (Käufe, Verkäufe, Landabgaben im Baurecht).

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir eine/n



Projektleiter/in Projekt- und Arealentwicklungen (80 – 100%)



mit wachem Interesse für die öffentliche Verwaltung und die aktuellen Herausforderungen der Stadtentwicklung.

Der Bereichsleiterin unterstellt übernehmen Sie folgende anspruchsvollen und vielseitigen Aufgaben als Eigentümervertreter/in:

­ – Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Arealstrategien in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern

­ – Sie erarbeiten Objektbusinesspläne für Liegenschaften mit Entwicklungsbedarf inkl. Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Genehmigung im Immobilienausschuss

­ – In der Eigentümerrolle sind Sie zusammen mit der Bauherrenvertretung (Amt für Hochbauten) verantwortlich für Projektentwicklung von grossen Bauvorhaben und deren Umsetzung

­ – Sie leiten projektbezogene, interdisziplinäre Teams und sind verantwortlich für die Koordination zwischen Portfoliomanagement, Bewirtschaftung und dem Bereich Grundstücke & Baurechte

­ – Sie stellen die Kommunikation mit den verschiedenen Interessensgruppen sicher und vertreten die LSZ projektbezogen gegenüber der Öffentlichkeit (z.B. Quartierinfos)

­ – Bei Akquisitionsvorhaben unterstützen Sie das Team Immobiliengeschäfte in der Due Diligence und im Verhandlungsprozess in Abstimmung mit dem Portfoliomanagement

­ – Sie erstellen Weisungen zu Handen der politischen Gremien für Beschlüsse im Zusammenhang mit Areal- und Projektentwicklungen (Projektierungs- und Objektkredite, Kreditabrechnungen etc.) und für den Erwerb und den Verkauf von Immobilien

Für diese anspruchsvolle Funktion verfügen Sie idealerweise über ein abgeschlossenes Studium in Architektur und haben eine immobilien-spezifische Weiterbildung (Universität, ETH oder Fachhochschule) absolviert. Zudem bringen Sie mehrjährige Berufserfahrung in der Projektentwicklung und ausgewiesenes Management- und Projektleitungsknowhow mit. Ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, eine hohe Sozialkompetenz sowie analytisches und strategisches Denkvermögen runden Ihr Profil ab.



Die Stadt bietet ihren Mitarbeitenden fortschrittliche Arbeitsbedingungen wie familiengerechte Arbeitszeitmodelle und gute Sozialleistungen. Der zentral gelegene Arbeitsort am Hallwylplatz und ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot sind weitere Qualitäten.



Gerne gibt Ihnen Annick Lalive, Bereichsleiterin Portfoliomanagement, unter Telefon 044 412 44 41 weitere Auskünfte. Allgemeine Informationen über uns finden Sie auf www.stadt-zuerich.ch/lvz. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 31. August 2019 per Mail an:



Liegenschaften Stadt Zürich

Thomas Imfeld, Personalverantwortlicher

E-Mail: thomas.imfeld @ zuerich . ch