Die Wohnbaugenossenschaften Zürich engagieren sich für langfristig preisgünstigen Wohnraum.

Wohnbaugenossenschaften Zürich ist der Regionalverband der gemeinnützigen Wohnbauträger im Raum Zürich.

Zusammen mit unseren rund 260 Mitgliedern engagieren wir uns für langfristig preisgünstigen Wohnraum und für eine umfassende Nachhaltigkeit. Wir beraten unsere Mitglieder, erbringen und vermitteln Dienstleistungen und betreiben Öffentlichkeitsarbeit.

Für unsere Geschäftsstelle mit Sitz am Limmatplatz in Zürich suchen wir per 1. September 2019 oder nach Vereinbarung eine/n

Projektleiter/in Immobilienakquisition

(80 – 100 %) für den gemeinnützigen Wohnungsbau.



Zu Ihren Aufgaben gehören:

Aktive Evaluation, Akquisition und Vermittlung von Bauland, Bauprojekten und Liegenschaften

Erstellung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Potenzialanalysen

Strategische Immobilienberatung, Ausbau und Plege des Beziehungsnetzes zu den Mitgliedsgenossenschaften, der Immobilienwirtschaft, Gemeinden und anderen Grundeigentümern

Beobachtung und Analyse des gemeinnützigen Wohnungsbaus, Erarbeitung von Grundlagen und Dokumentationen

Überzeugende Vertretung des Verbandes

Sie verfügen über eine fundierte Grundausbildung im Bereich Immobilien und möchten Ihre Erfahrung für den gemeinnützigen Wohnungsbau einsetzen. Sie kennen die Entwicklungsprozesse in der Immobilienakquisition und nutzen Ihr Netzwerk, um geeignete Opportunitäten zu finden und an Wohnbaugenossenschaften zu vermitteln.

Sie treten sicher und gewinnend auf, sind initiativ und gewohnt, selbständig zu arbeiten. Ausserdem verfügen Sie über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und beherrschen die allgemein gebräuchlichen Office-Anwendungen. CAD-Kenntnisse sind erwünscht.

Die Arbeit mit Milizgremien erfordert teilweise Einsätze ausserhalb der üblichen Büroarbeitszeiten.

Es erwarten Sie äusserst aktuelle Themen rund um den gemeinnützigen Wohnungsbau sowie in den Bereichen Wohnpolitik und Stadtentwicklung, ein kleines und spannendes Team, zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein Arbeitsplatz mitten in Zürich.

Neugierig geworden? Dann senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen als PDF-Datei per E-Mail an: bewerbungen@wbg-zh.ch.

Für Fragen steht Ihnen der Leiter Immobilienentwicklung & Akquisition, Herr Andreas Gysi, Tel. 043 204 06 33,

gerne zur Verfügung.