Zur Verstärkung des Teams Development sucht die Pensimo Management AG ab Sommer 2020 oder nach Vereinbarung einen versierten und kreativen Projektentwickler (w/m), 80–100 %.

Verlag Hochparterre 05.05.2020 14:48



Die Pensimo Management AG gehört zu den bedeutenden Unternehmen im Bereich des Real Estate Investmentmanagements in der Schweiz. Ein Team von rund 40 Mitarbeitenden führt die vier Immobilien-Anlagestiftungen Turidomus, Pensimo, Adimora und Testina sowie – durch die Tochtergesellschaft Pensimo Fondsleitung AG – den börsenkotierten Immobilienfonds Swissinvest.

Zur Verstärkung unseres Teams Development suchen wir ab Sommer 2020 oder nach Vereinbarung einen versierten und kreativen



Projektentwickler (w/m), 80–100 %



Das Team Development ist für die Entwicklung und Planung komplexer Neubauprojekte und Arealtransformationen verantwortlich, von der Akquisition bis zur Baureife – in enger Abstimmung mit den hausinternen Abteilungen Portfoliomanagement und Construction Management. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf Wohnliegenschaften, gemischten Nutzungen und Büroflächen an sehr gut erschlossenen Lagen in den Kernstädten und Agglomerationen der Schweiz.



Ihr vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabenfeld umfasst folgende Schwerpunkte:

– Organisieren von Konkurrenzverfahren

– Entwickeln und Planen von komplexen Neubauprojekten

– Koordinieren und Führen externer, interdisziplinärer Teams

– Verhandeln mit Behörden, Nachbarn und weiteren Stakeholdern

– Verantworten von Kosten-, Termin- und Qualitätsvorgaben

– Unterstützen bei grossen Akquisitionsvorhaben



Für diese verantwortungsvolle Position, die der Leitung Development unterstellt ist, suchen wir eine agile, selbstständige Persönlichkeit, die sich mit Sorgfalt und grossem Engagement für unsere Projekte einsetzt. Voraussetzungen dafür sind:



– abgeschlossener Hochschulabschluss ETH/FH oder Universität in Architektur

– universitäres Zusatzstudium (Betriebswirtschaft, Immobilienwirtschaft, Städtebau)

– mehrjährige Erfahrung in der Projektentwicklung in der Schweiz

– Leistungsausweis in allen Planungs- und Realisierungsphasen

– Englischkenntnisse auf Sprachniveau C1; Französischkenntnisse B2 oder höher von Vorteil

– zielorientierte, effiziente Denk- und Arbeitsweise

– überzeugendes, einnehmendes Auftreten

– Fähigkeit zu vernetztem Denken sowie Kommunikation auf unterschiedlichsten Ebenen

– Interesse an mehrjährigem Engagement für unsere Arealtransformationsprojekte

– Trendbewusstsein, Teamfähigkeit sowie hohe Leistungsbereitschaft



Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen mit individueller Gestaltung der Arbeitszeiten sowie Raum für Ihre persönliche und fachliche Entwicklung in einem hochmotivierten Team. Der Arbeitsplatz befindet sich nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof Zürich entfernt.

Wir freuen uns auf Ihr vollständiges Bewerbungsdossier im PDF-Format mit Foto bis 31. Mai 2020 an Claudia D’Ostilio (bewerbung @ pensimo . ch, Telefon +41 43 255 21 37). Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.