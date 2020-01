Professorin/Professor für Landschaftsgestaltung HSR

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil sucht für den Studiengang Landschaftsarchitektur suchen wir per 1. Februar 2021 oder nach Vereinbarung eine/n Professorin/Professor für Landschaftsgestaltung.

Verlag Hochparterre 23.01.2020 12:12

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bildet in Technik/IT sowie Architektur/Bau/Planung rund 1600 Bachelorund Masterstudierende aus. Die CAS- und MAS-Lehrgänge an der HSR richten sich an Fachleute aus der Praxis. Durch ihre 16 Institute der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung pflegt die HSR eine intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Zum 1. September 2020 fusioniert die HSR mit den Hochschulen FHS und NTB zur OST – Ostschweizer Fachhochschule.



Für den Studiengang Landschaftsarchitektur suchen wir per 1. Februar 2021 oder nach Vereinbarung eine/n



Professorin/Professor für Landschaftsgestaltung

Ihre Aufgaben

Sie lehren auf Bachelor- und Masterstufe das Fachgebiet Landschaftsgestaltung

Sie betreuen Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten

Sie engagieren sich für anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung am ILF Institut für Landschaft und Freiraum

Sie akquirieren und bearbeiten fremdfinanzierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte



Ihr Profil

Sie haben einen Hochschulabschluss als Landschaftsarchitektin oder Landschaftsarchitekt

Sie verfügen über Projektleitungserfahrung und Berufspraxis in der Landschaftsgestaltung

Sie haben ein Flair für die grossräumige Gestaltung der Landschaft; auch in der Begleitung von Infrastrukturprojekten sowie in der Deponie- und Abbauplanung

Sie weisen sich durch ein integrales Verständnis der Landschaftsarchitektur aus

Sie haben vertiefte Kenntnisse in einem oder mehreren der nachfolgenden Themenbereichen: Revitalisierung von Fliess- und Stillgewässern, Ingenieurbiologie, Technik im Landschaftsbau, Umgang mit Naturgefahren im Rahmen des Klimawandels

Sie bringen Führungserfahrung/Führungskompetenz mit

Sie bringen Lehrerfahrung mit und haben Freude am Unterrichten

Sie zeigen Bereitschaft zum Engagement in der Studiengang- und Hochschulentwicklung

Unser Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Funktion am Puls der Wissenschaft

Wir lassen Ihnen Freiraum für persönliche Initiative

Wir sind ein interdisziplinäres Team von elf Professorinnen und Professoren sowie 25 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Wir sind an zentraler Lage beim Bahnhof Rapperswil direkt am Zürichsee



Ihre Bewerbung senden Sie bitte zusammengefasst in einer PDF-Datei bis 15. März 2020 an professuren @ hsr . ch. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Studiengangleiter Landschaftsarchitektur, Prof. Peter Petschek, peter.petschek @ hsr . ch